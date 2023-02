Modelos Honda reciben el premio "Editors' Choice" 2023

Los editores de Car and Driver han galardonado modelos Honda con los premios "Editors' Choice" 2023, reconociendo a cada vehículo como el mejor en su respectiva categoría y recomendándolos plenamente a los compradores.

Los modelos Honda fueron reconocidos en multitud de segmentos, obteniendo premios "Editors' Choice" en:

Vehículo compacto: Honda Civic 2023

Sedán familiar: Honda Accord 2023

SUV compacta: Honda CR-V 2023

SUV mediana: Honda Pilot 2023

Minivan: Honda Odyssey 2023

Este año Honda también obtuvo dos codiciados premios 10

Best Car de Car and Driver, por el nuevo Accord 2023 y la línea Civic 2023. Honda CR-V 2023 también fue reconocida con un premio Car and Driver 10Best SUV.

Con 68 premios en total, Honda es la marca más galardonada en la historia de los 10Best de Car and Driver, y Honda Accord es el vehículo más premiado en la historia de los 10Best por un amplio margen.

Ha entrado en la prestigiosa lista la increíble cifra de 37 veces, incluyendo los últimos 25 años de forma consecutiva.

