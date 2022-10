Por nearshoring, déficit de parques industriales

El impulso del nearshoring en México ha generado que existan más de 650 mil metros cuadrados de demanda insatisfecha de parques industriales solamente en Tijuana, señaló Jonathan Pomerantz Shveid, director Comercial y de Inversiones de Meor.

En entrevista Pomerantz sostuvo que se tiene conocimiento de que al menos 18 empresas, provenientes principalmente de México, Estados Unidos y China, están buscando activamente poder asentarse en algún parque industrial en esa zona del país. Detalló que en Tijuana se encuentra un mercado competitivo, con escasez de terreno debido a su geografía que combina costas con elevaciones, lo que dificulta construir este tipo de inmuebles.

En el caso de las compañías mexicanas, el directivo mencionó que muchas mexicanas encargadas de los temas de logísticas también se encuentran activas en la búsqueda de espacios, sobre todo aquellas dedicadas a giros de e-commerce.

No obstante, sostuvo que, de ese total de empresas, al menos la mitad son de origen asiático, líderes en sus respectivos campos las cuales deberán traer consigo a sus TIER 2 o proveedores, por lo cual, a lo mejor una de esas 18 empresas traería consigo seis o siete empresas adicionales.

. Gráfico: La Razón de México

El directivo de Meor explicó que, tras la pandemia y los efectos de eventos mundiales, múltiples empresas han buscado reubicar operaciones para evitar efectos en sus cadenas de suministro.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirmó que nuestro país podría ser el mayor beneficiado por el nearshoring en la región, con un potencial para obtener hasta 35 mil 300 millones de dólares al año, gracias a la exportación de bienes (lo que representa casi la mitad de los 78 mil millones de dólares anuales que lograría generar América Latina y el Caribe siguiendo esta estrategia de negocios).

Por su parte, Paulo Alfonso Carrillo, director de Promoción Económica de Tijuana, refirió que, en lo que va del año en el municipio se han atraído más de mil millones de dólares de inversión, de los cuales, el 80 por ciento sólo es para el sector industrial.

Y al cierre de este año se esperarían más de mil 300 millones de dólares, 5.0 por ciento más respecto al año pasado, y estaría 15 por ciento por encima de 2019, antes de la pandemia de Covid-19.

El funcionario local aseguró que con la finalidad de aprovechar las oportunidades que está generando el nearshoring, en el municipio se otorgan incentivos a las empresas de reducción de tramitología

“Damos incentivos, pero no fiscales. Damos incentivos en apoyo en cuestión de seguridad, en logística, apoyo en gestiones, permisos, licencias… Reducimos tramitología, traemos un programa que se consolidó en este primer año de administración, en donde se redujo la tramitología”, sostuvo.

En un análisis de Deloitte, señala que el aprovechamiento del nearshoring no es asunto sencillo para las empresas, ya que deben cumplir con la regulación, ya que, para operar en México, deben cumplir con un procedimiento administrativo que demora entre tres y nueve meses (incluso más, en algunos casos).

Esto representa, para al menos 28.2 por ciento de las organizaciones, un obstáculo para lograr sus objetivos de negocio, de acuerdo con una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sostiene la consultora.

“Todos los incentivos son buenos, pero las empresas realmente no vienen por incentivos, las empresas vienen porque aquí es donde van a hacer sus negocios, una empresa por más incentivos que le des, si no es un lugar donde va a poderse desarrollar, no va a invertir”.

Las empresas como Meor señalan que algunos inhibidores que existen no sólo en Tijuana, sino en otras partes del país , están relacionados con la seguridad, infraestructura, conectividad y capacitación.

Ante esto, el director de promoción de Tijuana aseguró que, si bien estos factores negativos sí se observan en esa zona, son factores que se pueden resolver muy rápido.