Nissan celebra su primer millón de EV vendidos globalmente y en México con e-POWER hace que la movilidad eléctrica sea accesible para todos

Nissan anunció la venta de más de un millón de vehículos eléctricos en todo el mundo, reforzando su estrategia de electrificación global para alcanzar un mundo más limpio, seguro e inclusivo.

MÁS INFORMACIÓN Pole to Pole: Nissan reta lo establecido

Nissan tiene una trayectoria de más de 70 años en vehículos eléctricos, siendo Nissan LEAF su primer modelo 100% eléctrico de producción masiva en 2010. Desde su lanzamiento, ha vendido más de 650 mil unidades a nivel mundial, dentro de 50 mercados como Japón, Estados Unidos y Europa. En 2022, Nissan anunció la llegada de Nissan Ariya el primer crossover 100% eléctrico con las innovaciones más recientes de la marca, como la tecnología de tracción en las cuatro ruedas, e-4ORCE, y el sistema de asistencia al conductor, ProPILOT 2.0.

De esta manera, la marca japonesa ha comenzado a materializar lo estipulado en el plan a largo plazo Nissan Ambition 2030 sobre tener modelos electrificados a nivel mundial para satisfacer las diferentes necesidades de las personas, aunado con la finalidad de reducir la huella de carbono y apostar por un mundo más sustentable. La compañía también tiene como objetivo lanzar vehículos eléctricos impulsados por baterías de estado sólido desarrolladas internamente para el año fiscal 2028.

En México, la marca impulsa la electromovilidad con Nissan e-POWER, la revolucionaria tecnología que combina un motor eléctrico para mover las ruedas y un motor de gasolina para cargar la batería, convirtiéndose en el primer país de la región latinoamericana en abrirle las puertas al mercado como parte de su rebelión eléctrica.

México con e-POWER hace que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Foto: Especial.

Hoy en día, a nivel mundial existen modelos como: Nissan X-Trail, Nissan Kicks, Nissan Note, Nissan Aura, Nissan Serena y Nissan Qashqai con tecnología e-POWER. Específicamente, en el caso de México se cuenta con, Nissan Kicks e-POWER y Nissan X-Trail e-POWER, ambos modelos se han posicionado con un gran recibimiento por parte de los clientes al lograr desde su lanzamiento en noviembre del 2022 al mes de julio 2023 más de 4,200 autos vendidos en las calles mexicanas.

La propuesta de movilidad Nissan e-POWER representa una transición amigable para aquellos que desean experimentar la conducción eléctrica y es ideal para países como México, donde la infraestructura de carga aún está en desarrollo.

¿Por qué Nissan e-POWER es una innovadora alternativa para la experiencia de conducción del futuro?

1. Un vehículo de propulsión eléctrica sin necesidad de carga

Los vehículos que cuentan con la motorización de Nissan e-POWER tienen la ventaja de no necesitar una fuente externa de energía para funcionar. Normalmente, para este tipo de autos es necesario acudir a un centro de carga para que pueda usarse. Tal como se hace con un celular, si no se conecta a una fuente de electricidad cada vez que se termina la batería, no es posible que prenda.

Este factor puede llegar a ser una preocupación para los conductores, especialmente si la infraestructura de donde vive no permite cargar el vehículo fácilmente. Con Nissan e-POWER, la gasolina genera electricidad para cargar la batería y se puede disfrutar de la máxima aceleración y potencia al instante.

Nissan e-POWER tienen la ventaja de no necesitar una fuente externa de energía para funcionar. Foto: Especial.

2. Preparados para el futuro

A través de la tecnología de e-POWER, los vehículos otorgan una experiencia de manejo silenciosa, ágil e inigualable al tener un motor eléctrico. Además, son autos que pueden manejarse hasta en los entornos más extremos, tal como lo han demostrado Chris y Julie Ramsey, quienes lideran la expedición Pole to Pole Electric Vehicle Expedition y recientemente visitaron México.

Esta aventura tiene el objetivo de viajar por América desde el 1823 magnético Polo Norte al Polo Sur en la Antártida a bordo de un Nissan Ariya, lo que demuestra el gran rendimiento de este tipo de tecnología y la manera en que Nissan está lista para hacer frente a un futuro de movilidad sustentable y adaptada a las diferentes necesidades del público, desde un uso cotidiano para los trayectos del día a día, hasta uno extremo para vivir una aventura histórica.

3. Lo que puedes ahorrar con Nissan e-POWER

Bien es sabido que tener un vehículo implica una inversión que va más allá de su mantenimiento, gasolina o seguro. En México, por disposición oficial, hay diferentes impuestos que se requieren pagar para poder circular libremente.

Tener un vehículo de motorización eléctrica tiene beneficios fiscales, placas verdes, descuentos en peajes para algunos tramos carreteros de cobros y exenciones de pago de tenencia, verificaciones y del "Hoy no circula" o programas de control vehicular en algunos estados de México.

La rebelión eléctrica de Nissan es una excelente oportunidad para que el público mexicano experimente la conducción del futuro y se una a este proyecto de movilidad sostenible.

FGR