Nissan comparte seis pasos clave para cuidar los interiores de los vehículos

El interior de un vehículo es una parte esencial para que éste se vea limpio, cómodo y nuevo. En algunos modelos de Nissan se presentan combinaciones bitono de interiores, por ejemplo, en beige con negro. En virtud de ello, los propietarios se interesan en saber cómo limpiarlos y mantenerlos para conservar su apariencia. Por esta razón, el especialista en interiores y asientos de Nissan, Lugiana Pazarudin, quien lleva siete años especializándose en interiores de vehículos, comparte algunos consejos.

El mejor momento para comenzar a cuidar el interior del vehículo es cuando es nuevo, para que se pueda mantener con ese aspecto durante años.

1. Limpieza semanal

Si usas tu vehículo con regularidad, se recomienda limpiar los asientos de cuero todas las semanas, con una toalla suave húmeda o un paño de microfibra.

Esto tomará solo unos minutos, pero ayudará a eliminar el polvo o los residuos, y mantendrá el cuero hidratado y con un aspecto nuevo. Para la selecciónn de paños de microfibra, recomienda una mezcla de poliéster y poliamida 70/30. El grosor lo hace ideal para limpiar pintura, vidrio, plástico y cuero. Además, estos paños de microfibra se recomiendan para desempolvar el tablero y la consola central del vehículo. Por su diseño, evitan que se escape la suciedad, no rayan las superficies y no dejan pelusa.

más información Nissan Kicks: se ajusta a la personalidad latina en cada aventura

2. Consigue las herramientas adecuadas

Para que los asientos y paneles de cuero tengan una limpieza profunda, es importante usar un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra. La razón es que éstos limpiarán bien el cuero, pero no dañarán el material. Para saber si el cepillo es lo suficientemente suave, pruébalo en la mano; debe sentirse suave y no irritante - no debería haber enrojecimiento en la mano después de intentarlo.

Si los asientos del vehículo son de color beige, adquiere paños de microfibra en colores más claros como el blanco o crema, para proteger cualquier tinte que se pueda transferir al cuero.

Si usas tu vehículo con regularidad, se recomienda limpiar los asientos de cuero todas las semanas, con una toalla suave húmeda o un paño de microfibra.

3. Utiliza productos de limpieza profesionales

Aproximadamente cada seis meses, según el uso, los dueños del vehículo pueden visitar un servicio de lavado de autos que utilice productos de limpieza profesionales para los materiales del auto. Las personas del mismo modo pueden comprar limpiadores de tapicería especializados para eliminar las manchas, la decoloración y ayudar a mantener la forma del asiento.

Tres cualidades clave a tomar en cuenta al comprar productos de limpieza son la protección UV, debido a que los rayos UV son responsables de mucho desgaste en el interior del vehículo, el repelente de polvo y el acabado de alta calidad para que no deje marcas después de la limpieza.

Se recomienda rociar el limpiador en un paño de microfibra, luego limpiar los asientos de manera uniforme y asegurarse de colocar el limpiador en los pliegues de los asientos y en cualquier lugar donde la piel o el cabello entren habitualmente en contacto con el cuero. Si el vehículo tiene detalles en el asiento, como los patrones de inspiración japonesa, se aconseja utilizar un cepillo más pequeño.

Es importante seguir cuidadosamente las instrucciones del producto de limpieza. Y siempre preguntar en el servicio de lavado de autos qué productos utilizan. Una buena idea es pedir en el distribuidor autorizado Nissan que le aconseje los productos y las instrucciones de cuidado para el vehículo.

4. Acondiciona el vehículo

Los productos acondicionadores de tapicería añaden brillo y mantienen la belleza de los asientos del vehículo después de limpiarlos. Siempre se sugiere colocar el producto en un paño de microfibra, no directamente en los asientos. Esto ayudará a distribuir uniformemente el producto. Luego, dejarlo secar durante diez minutos para que se asiente bien.

5. Limpia la pantalla

Para limpiar la pantalla táctil, se aconseja utilizar un paño suave y seco. Si es necesaria una limpieza adicional, se puede usar una pequeña cantidad de detergente neutro, como un jabón suave, con un paño suave. Nunca rociar directamente la pantalla con agua o detergente. Humedecer el paño primero y luego limpiar la pantalla.

Para limpiar la pantalla táctil, usa un paño suave y seco.

6. ¡Protege!

El mejor momento para comenzar a cuidar el interior del vehículo es cuando es nuevo, para que se pueda mantener con ese aspecto durante años. Además, la limpieza, el mantenimiento y la protección regulares son la clave para un óptimo cuidado.

vc