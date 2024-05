Nissan invierte 400 mdp en primarias marginadas

De 2001 a la fecha la fundación de Distribuidores Nissan ha construido 115 escuelas primarias en zonas marginadas de 29 estados del país con una inversión superior a los 400 millones de pesos, señaló Kurt Aschentrupp, director general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles (ANDANAC).

Sostuvo que para este año finalizarán la construcción de seis planteles educativos y la remodelación de ocho escuelas con una inversión de alrededor de 50 millones de pesos.

“Desde su establecimiento, hace 23 años, la Fundación de Distribuidores Nissan ha sido un pilar fundamental en la transformación educativa de México, hemos impactado positivamente la vida de miles de niños y niñas en todo el país”, aseguró.

La construcción de escuelas ha beneficiado a 55 mil alumnos por año y en el tiempo que ha operado el programa, seis generaciones de infantes han egresado.

El también director de la ANDANAC indicó que cada escuela tiene una inversión de 8.2 millones de pesos y están construidas con un material de PVC reciclado llamado polyshel, un sistema constructivo moderno, material que dependiendo de la condición climática actúa; o sea, en lugares con temperaturas calurosas, las aulas se mantienen al ambiente y en climas fríos los escolares se encuentran en temperaturas adecuadas.

Con el apoyo de la red de distribuidores Nissan beneficiamos a las comunidades más necesitadas, impactando la vida de estos niños y niñas que serán el futuro de este país”, indicó Aschentrupp.

Georgina Pons Cano, consejera de la fundación y representante del Grupo Vegusa, explicó en entrevista con La Razón que las escuelas que se han construido cuentan con seis aulas y un aula magna. Aseguró que la construcción de centros educativos sólo es posible si se venden automóviles; ya que por cada vehículo que venden los distribuidores de la marca japonesa, donan un porcentaje.

Asimismo, dijo, que el gobierno municipal colabora al donar el terreno, la fundación Nissan construye y el centro educativo pasa a formar parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esa es la única participación que los gobiernos municipales, estatales y federal realizan. Aunque en algunas ocasiones, participan en hacer adecuaciones al terreno y en la regularización de los predios.

“Cualquier transformación de una sociedad se fundamenta en la educación, tenemos que trabajar más en educación, nosotros como distribuidores queremos poner un granito de arena y presentamos escuelas dignas; es un contraste muy fuerte para lo que alcanzan a hacer las autoridades”, aseguró Miguel Zapata, empresario y consejero de la Fundación de Distribuidores Nissan.

Además, mencionó que ellos sólo construyen, no intervienen en planes de estudios, cuestión que le corresponde a la SEP, así evitan problemas “doctrinales”, pero que la función de la fundación es ayudar.

Zapata afirmó que la fundación busca las oportunidades para construir escuelas, “pero sí requerimos un poquito de ayuda gubernamental, ¿en qué necesitamos ayuda? En un lugar para poder construir escuelas, y déjenme decirlo en forma muy clara, que no nos estorben también; pero hay veces que hay municipios que no se dejan ayudar, porque el presidente municipal no se puede poner la medallita personalmente, a nosotros nos importa en ese sentido, la política, un bledo”.