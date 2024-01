Nueve errores que matan tu planeación financiera ¿Cometes alguno?

Inició 2024 y, con él, una nueva oportunidad para mejorar tus finanzas personales y no morir en el intento.

Los especialistas en la materia recomiendan realizar un presupuesto para tener claro cuáles son tus ingresos y cuáles tus gastos y así identificar tu capacidad de pago y ahorro.

Sin embargo, hay una serie de acciones que puedes sumar a esta iniciativa para ayudar a tu cartera.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) detalla nueve errores comunes que no ayudan a cumplir tus metas financieras.

El primero de ello son los gastos hormiga; es decir, todo aquello que destinas para el café de la mañana, el taxi para ir a la oficina, el viene-viene, los chicles de la tarde o el pago del estacionamiento. A ello se suman los recursos que destinas a las plataformas de video o audio, ta que muchas veces no hay tiempo para verlas y sí debes cumplir con su pago mensual.

Otro error común es no destinar una parte de tu ingreso al ahorro. El tercero está no invertir tus ahorros; uno más es no apostar por la educación financiera.

El quinto, dice la Condusef, son las deudas innecesarias, las cuales pueden acabar con tu careta. Uno más es no diversificar tus ingresos y sólo apostar por el salario de tu trabajo. La institución destaca que otro común es no manejar tus emociones, lo cual puede llevarte a gastar de más.

Finalmente, los últimos dos son creer en el dinero fácil y rápido y no pensar en el ahorro para tu retiro.

