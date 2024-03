Este es el outlet que te ofrece jeans hasta en 2x1 y 3x2

Vienen tiempos de calor muy fuertes. Ya lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional, habrá estados en donde las olas de calor que se registrarán en nuestro país, alcancen temperaturas de hasta 40 grados. Será necesario entonces usar ropa cómoda, con la que puedas trasladarte a tu trabajo, a la escuela, sin la necesidad de estar padeciendo ropa que te haga sentir todavía más calor. Entre esta ropa cómoda, invariablemente se encuentran los jeans.

Muchos dirán que los Levi's, por ejemplo, tienen precios que son poco accesibles para toda la población, sin embargo, hay una opción para que puedas disfrutar de su calidad, al 50 por ciento de descuento: un outlet que hoy ponemos en tu mira, para que lo visites y te lleves tus respectivos 2x1.

¿En dónde está el outlet con jeans al 2x1 y 3x2?

Y se sabe que en donde haya descuentos y ofertas en jeans, ahí estaremos. Este outlet no sólo cuenta con jeans Levi's, sino también con otras prendas de mezclilla como chamarras y camisas. La ventaja que te ofrece es que puedes encontrar los pantalones al 2x1 o hasta en 3x2, ésta última opción de acuerdo a la temporada.

El outlet se encuentra ubicado en el Centro Histórico, específicamente en José María Izazaga, en el número 89 local 2. Tienen un horario de atención de lunes a sábado de 11:00 a 19 horas y sí, también abren los domingos en un horario de 11:00 a 18:00 horas.

Obviamente te encontrarás también con jeans que no están en oferta, pero velo como una inversión, pues son de gran calidad y te durarán por muchos años, sin exagerar. Los jeans Levi's que puedes encontrar aquí en oferta, sin algunos vaqueros, otros en opciones más skinny, así como de cortes más rectos si lo que quieres es un look un poco más formal. El 2x1 incluso en ocasiones lo aplican en la prenda que tenga menor valor, es decir, si te llevas dos de distinto precio, pagarás el de mayor costo.

Consejos para comprar en un outlet

Lo que podemos recomendarte a la hora de comprar en un outlet, sobre todo si es de jeans, como en este caso, es que vayas con ropa cómoda y fácil de quitar, porque en las ofertas generalmente no hay cambios. Si uno de los jeans que compres, le calculas para que te quede y termina no quedándote, no hay devoluciones o cambios, por lo que ya será una inversión sin beneficio alguno.

Es necesario que procures medirte la prenda para que estés convencido de que te la llevarás y que te quedara. Es bueno que para esto, cheques la política de cambios de la tienda en donde vas a comprar las prendas, porque, como te comentamos, generalmente no aceptan cambios y mucho menos hacen devoluciones.

Trata también de fijarte un presupuesto porque, al ser tiendas de ofertas, puedes gastar más de lo que tienes y eso tampoco es bueno para tus finanzas personales.

