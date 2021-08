Papelerías pierden 100 mil empleos por ausencia de clases presenciales

A 22 meses de registrar bajas ventas por la ausencia de clases presenciales, las papelerías en México enfrentan un panorama de cierres y desempleo. A la fecha, se prevé que 35 mil unidades de negocio han dejado de operar, lo que provocó la desaparición de 100 mil plazas laborales directas.

A pesar de que para el ciclo 2021-2022 el llamado de las autoridades es que se regrese a las aulas físicas, los padres de familia se encuentran temerosos ante el repunte de casos de Covid-19, lo que se traduce en una menor adquisición de material para la escuela, comentó Diego Céspedes, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina (ANFAEO).

Consideró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tuvo más de 18 meses para preparar el regreso a clases con protocolos seguros para los estudiantes y no ha tenido la capacidad de comunicar esas medidas a las familias. Esta situación ya afectó a los negocios dedicados a este giro, que a casi un año de restricciones pasaron de ser 135 mil unidades a sólo 100 mil en todo el país.

“Hay mucha incertidumbre. Teníamos confianza en abril y mayo pasados, porque se esperaba un retorno a clases, pero empezó el crecimiento de infecciones (por Covid-19). Ahora tenemos la esperanza de un repunte en las próximas seis semanas. En la medida que las familias tomen confianza se generará una demanda de útiles escolares tardía, porque normalmente era previo al regreso a clases y ahora se dará después”, señaló Céspedes en entrevista con La Razón.

Gráfico

La expectativa es mejorar las ventas que han registrado en los últimos 12 meses de 25 mil millones de pesos, una caída de 50 por ciento si se toma en cuenta los ingresos que tenían previo a la crisis económica y sanitaria por el coronavirus, que actualmente golpea a México en su tercera ola de contagios. Los empleos, por su parte, pasaron de 600 mil en 2019 a 500 mil hasta agosto de 2021.

El presidente de la ANFAEO sostuvo que, si bien depende de la lista de útiles que se determine para cada grado escolar, los cuadernos, lápices, colores, juegos de geometría, plastilina y pinturas han mantenido las ventas en las papelerías en términos generales. Esto coincide con la tendencia de compra de las familias previo al ciclo escolar pasado.

De acuerdo con Kantar México, consultora de mercados, las libretas, lápices y bolígrafos encabezaron la lista de útiles en 2020, a pesar de que fue en formato virtual. Indicó que este año las plumas están más presentes en jóvenes de entre seis a 17 años, de los cuales 40 por ciento se encuentra en la primaria, seguido de los que cursan la secundaria, con 29 por ciento.

“La forma de adquirirlos sigue siendo presencial, tanto los padres de familia como los hijos prefieren escoger lo que van a necesitar para estudiar yendo al punto de venta. Online empieza a ganar mercado destacando en la practicidad y sencillez; sin embargo, ir a la tienda, papelería, etc., es toda una experiencia”, explicó Adrián Ávalos, gerente de Estudios Especiales de la División Worldpanel de Kantar México.

Gráfico

LLAMAN A MEJORAR PLAN EDUCATIVO

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) también manifestó su postura respecto al regreso a clases en menos de una semana. Consideró que el descuido y abandono de la mayoría de las 230 mil escuelas públicas del país son notorios y no ofrecen condiciones adecuadas para la vuelta de estudiantes.

“Pero, más allá de discutir si hay condiciones o no, deberíamos preguntarnos de qué tratarán las clases; cuáles deben ser los contenidos de la educación posCovid. Poco o nada se ha hecho al respecto, el regreso a clases supone abordar los programas preestablecidos por la SEP, como si no hubiera pasado nada, como si no estuviéramos en medio de una pandemia y lleváramos dos años padeciéndola”, expuso Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

Exhortó a que se enseñe a los estudiantes nuevos temas, como la ética de consumo, salud preventiva, movilidad sustentable, uso de energías limpias y renovables, estilo de vida saludable y sostenible, higiene mental y salud emocional, nuevos formatos de conversación y socialización, entre otros ejes.