Estos son los 3 pasos para sacar un crédito Coppel y disfrutarlo el Buen Fin

Viene el Buen Fin y aunque no pensabas gastar, te has dado cuenta que faltan cosas por renovar en tu casa. Una de ellas es el colchón. Resulta que en las últimas semanas, sino es que en los últimos meses, no has descansado del todo bien, así que sabes que ese nuevo colchón lo necesitas.

En caso de que no tengas un crédito para que aproveches las ofertas en colchones en el Buen Fin, te contamos cómo puedes hacer el trámite de uno en Coppel, con la ventaja de que no tienes que salir de tu casa y que, además, el proceso dura 11 minutos.

¿Cómo sacar un crédito Coppel en 3 sencillos pasos?

Primero, deberás entrar al sitio oficial de Bancoppel, al cual puedes ingresar haciendo click AQUÍ. Posteriormente, deberás seguir estos pasos:

Datos personales. Ingresarás los campos obligatorios que Coppel te pide para otorgarte el crédito, como tu nombre, tu apellido, correo electrónico, número de teléfono celular y tu fecha de nacimiento. En ese proceso te tardas dos minutos. ​Información de crédito. Ahí te preguntarán tu dirección con todo y código postal, así como si el domicilio en el que vives es rentado o si alguien depende económicamente de ti. El proceso te lleva 4 minutos. ​Información adicional. En este rubro de preguntarán cosas más relacionadas a tu trabajo, tu sueldo y demás aspectos que puedan ayudar a Coppel a otorgarte el crédito. En el proceso te tardas 5 minutos.

Crédito en tres pasos. Especial

¿Qué sigue?

Después de este proceso, Coppel te pedirá que ingreses un pin que habrán enviado a tu número celular. Una vez ingresado, tu trámite habrá finalizado, por lo que ahora deberás esperar a un asesor de Coppel para que te visite en tu domicilio y apruebe el crédito que acabas de solicitar en línea.

La visita se programa un día después de haber realizado la solicitud del crédito vía online, por lo que no desesperes. Coppel te pide que estés al pendiente o, en su defecto, le informes a tus vecinos que si no estás, den referencias tuyas.