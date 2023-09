Persisten temores por sector no bancario

Los temores en torno a las Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB) persisten, a pesar de que sus indicadores son positivos, señaló la calificadora HR Ratings.

A mediados del 2021, el sector de IFNB comenzó a experimentar dificultades en la obtención de recursos para el financiamiento de sus operaciones, derivado del incumplimiento de algunos intermediarios financieros.

Esta situación continuó agravándose en el 2022 y se ha prolongado durante este año, dando un total de 12 intermediarios en incumplimiento desde el 2021 al corte de junio, expuso la agencia.

Las IFNB son casas de bolsa, arrendadoras, aseguradoras, afianzadoras, cajas de ahorro y préstamo, fideicomisos de fomento y empresas de factoraje, de acuerdo con Bancomext.

Sin embargo, la calificadora señala que, paradójicamente, dicha situación llama la atención al observar el desempeño financiero del sector desde 2019 a la fecha, el cual continúa presentado una adecuada posición de solvencia, con un índice de capitalización de 37.8 por ciento al segundo trimestre del 2023, así como una adecuada calidad en su portafolio, al presentar un índice de morosidad ajustado de 8.5 por ciento, en niveles similares al observado en el periodo anterior e incluso por debajo del observado en el periodo de contingencia sanitaria.

Asimismo, dijo, el sector mantiene prudencia ante posibles deterioros en su portafolio al presentar un índice de cobertura de 1.4x al segundo trimestre del 2023, lo que reduce los impactos en su posición de solvencia.

“La evolución del sector, así como el comportamiento del activo, no justifica el incremento en la aversión al riesgo por parte de fondeadores e inversionistas hacia el sector”, expuso en un análisis.

Sin embargo, sostuvo que sí denota la necesidad de mejoras en temas cualitativos por parte de los intermediarios financieros como, por ejemplo, la institucionalización de su Gobierno Corporativo, mejoras en sus órganos de decisiones, transparencia y un mayor apego de sus registros contables como prácticas del sector o diversificación de fondeo.

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, integrado por Hacienda y Banxico, apuntó, en un reporte, que algunas instituciones han enfrentado dificultades asociadas con el encarecimiento y menor disponibilidad de nuevas fuentes de financiamiento. Si bien no se descarta que dichas dificultades pudieran extenderse a otros intermediarios no bancarios, este sector mantiene una participación pequeña y una interconexión relativamente limitada con la banca y con otras instituciones financieras, por lo que esta situación no representa un riesgo de alcance potencialmente sistémico.