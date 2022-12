Persistencia y liderazgo, claves en la dirección

Bancoppel, uno de los bancos más importantes del país ha buscado, desde su fundación en 2007, bancarizar a uno de los segmentos más importantes de la población, los sub-bancarizados o aquellos que se encuentran en la informalidad, siempre buscando que la cartera de crédito sea de las más sanas.

Los retos son muy grandes en la atención de este tipo de usuarios; sin embargo, el esfuerzo y la perseverancia han sido fundamentales para que se logren los objetivos de Bancoppel, señaló Carlos López-Moctezuma, director general de la Institución.

En entrevista con La Razón, el directivo destaca la ardua tarea que ha tenido en poco más de año y medio que lleva al frente de la institución; sin embargo, asegura, ha sido una experiencia “fenomenal” que ha sorteado positivamente gracias a la persistencia y al liderazgo con los que enfrenta cada desafío.

Al realizar un balance de la institución financiera, asegura que es un banco grande que nació desde Grupo Coppel, uno de los retailers más grandes del país, que siempre apostó por los consumidores que desde la banca convencional no han sido atentidos.

Con 15 millones de clientes activos, Bancoppel prevé cerrar este año con una cartera de 23 mil millones de pesos resultado del dinamismo del crédito al consumo y del crédito empresarial, segmento que exploró hace apenas seis años.

¿Qué significado tiene para usted dirigir Bancoppel? La experiencia es fenomenal. De todos los trabajos que he tenido éste es en el que más satisfecho me he sentido, creo que cada vez que estamos en un trabajo son retos muy bonitos, pero éste tiene un sabor muy especial, porque realmente atiende a segmentos de la población que nadie más atiende. Aparte de la trascendencia profesional, hay una trascendencia social. El poder rodear de soluciones financieras a mucha gente que no tenía ningún producto financiero previamente, es muy satisfactorio.

¿Cuál consideraría que es la clave del éxito de Bancoppel y de usted al frente? Yo creo que a nivel personal es la persistencia y el liderazgo. Yo creo que si tienes un liderazgo con metas y objetivos claros eres capaz de transmitirlo al equipo y mover organizaciones enteras, y yo creo que mientras eso se tenga claro y existan metas claras y un liderazgo claro se pueden lograr cosas muy impresionantes.

¿Cómo definiría la relación que tiene con su equipo de trabajo? Es un equipo con el que hemos trabajado mucho y de diferente manera en el último año y medio, desde que tome la dirección general del banco. Hemos reforzado algunas posiciones con gente que trae capacidades que antes no se tenían en el grupo, gente que viene con distintos backgrounds y eso nos ha permitido combinar la gente que cuenta con capacidades que previamente no se tenían, pero también un equipo que ha crecido dentro de Bancoppel, haciendo incrementar la operación y entendiendo al tipo de clientes a los que servimos.

Ha sido una combinación de gente que nos ha permitido en año y medio tener una mayor cohesión, un equipo más integrado.

¿Para el director de Bancoppel, ha sido difícil conjugar la parte personal con la profesional? Aquí hay mucha conciencia del balance de vida por eso creo que no, yo soy muy consciente de eso con el equipo, yo creo que todo el mundo debe ser capaz de balancear lo que hace con su vida personal, si no eres capaz de tener una vida personal sana donde te puedas desarrollar de manera adecuada, no vas a rendir bien en el trabajo y al final de cuentas si no se logran esos esquilibrios, se generan equipos de bajos rendimientos.

¿Cómo describiría en dos palabras a Bancoppel? Satisfacción del cliente.

¿En qué momento se encuentra Bancoppel? Somos un banco muy grande y no sólo el banco, grupo Coppel en su conjunto, con todos los servicios financieros que provee; es decir, los servicios financieros que tenemos a través de la tienda y también los que proveemos con la Afore y la arrendadora.

Actualmente, estamos en un momento muy bonito dentro del grupo, porque si bien llevamos muchos años prestando por parte del crédito al consumo, el grupo ya tiene más de 80 años prestándole al mercado masivo mexicano; o sea, al 70 por ciento de la población en México, que está hoy en ese segmento y donde muy poquitos han podido prestar, porque la banca tradicional siempre se ha enfocado en los segmentos altos de la pirámide poblacional, pero Coppel siempre se ha enfocado en satisfacer las necesidades financieras del segmento dónde está la mayoría de los mexicanos.

Además, tenemos más 15 millones de clientes activos y eso nos pone en número de clientes en un lugar muy importante dentro de la banca mexicana, y ¿por qué es importante esto? porque atendemos a un número mayor de clientes que otros.

¿Cómo va a cerrar el año? Con una cartera de 23 mil millones de pesos de crédito empresarial, entonces el banco ya tiene cinco o seis años que empezamos con esta aventura de empezar a satisfacer las necesidades de las empresas mexicanas.

En pocos años empezamos a consolidar una cartera importante de crédito empresarial, con una tasa de morosidad por debajo del mercado, una tasa de morosidad de 1.3 por ciento de lado de las empresas, entonces ya tenemos una oferta mucho más completa de productos, también este año logramos el inicio de operaciones de la arrendadora Coppel en la cual este año empezó a satisfacer esas necesidades de arrendamiento de muchas empresas. Por el lado de la Afore somos la mayor Afore en términos de personas afiliadas. Estamos en un momento muy consolidado en cuanto a estos segmentos y abriendo nuevos negocios.