Peso pierde 1.81% tras pausa en relación con embajadas de EU y Canadá; dólar se vende en más de $20

El peso mexicano cerró la sesión de este martes con una caída de 1.81% o 35.14 centavos frente al precio de referencia del lunes, informó el Banco de México.

De esta forma, la divisa mexicana se ubicó en 19.7131 unidades por dólar. En tanto, Citibanamex registró un precio de venta de hasta 20.26 pesos por billete verde.

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también registró una pérdida de 1.31% a 52,474.31 puntos, em el índice bursátil S&P/BMV IPC.

El ajuste en los mercados fue originado por la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados de la reforma judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también anunció esta mañana una pausa en las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por dicho tema.

"Los mercados están reaccionando ante el temor por los efectos negativos que podría traer esta reforma desde el punto de vista económico y para las empresas", afirmó Humberto Calzada, economista en jefe de la firma Rankia Latinoamérica.

Asimismo, los mercados mostraron cautela, debido a que esperan la divulgación de importantes datos económicos en Estados Unidos más adelante en la semana, entre ellos el índice de gasto de consumo personal (PCE), publicado por el Departamento de Comercio.

¿Qué dijo AMLO sobre la pausa en la relación con las embajadas de EU y Canadá?

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una pausa en la relación de su gobierno con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, luego de las declaraciones emitidas la semana pasada sobre la reforma judicial.

"Que digan que van a ser respetuosos de la soberanía de nuestro país, pero mientras no lo digan y sigan con esa política, entonces hay pausa con la embajada de Estados Unidos y también con la embajada de Canadá. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejos allá ni a decir que está bien y qué está mal, queremos que haya respeto recíproco a las soberanías", afirmó.

También indicó que dicha pausa se levantará una vez que haya una aclaración de su parte y entiendan que deben respetar la soberanía de México.