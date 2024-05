PIB de México crece 8% en cuarto trimestre de 2023

En los últimos tres meses de 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) de México fue de 33 billones 288 mil 587 millones de pesos corrientes, lo que representó un incremento de ocho por ciento frente al mismo trimestre de 2022, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

En el reporte de los resultados del PIB por método de ingreso y gasto, detalló que en el trimestre de referencia, los principales componentes que aportaron ingresos al PIB fueron el excedente bruto de operación, que otorgó 39.5 por ciento, es decir 13.1 billones de pesos, además las remuneraciones de los asalariados fue el segundo concepto que más dio al Producto Interno Bruto, con 30.9 por ciento –10.3 billones de pesos–.

En tanto, el ingreso mixto bruto aportó 22.3 por ciento de los ingresos del PIB, es decir, dio 7.4 billones de pesos corrientes. Mientras que los impuestos sobre la producción y las importaciones ofrecieron 2.5 billones de pesos y los subsidios, 40 mil 359 millones de pesos.

Durante el cuarto trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto de la economía fue de 33,288,587 millones de pesos corrientes y representó un incremento de 8.0% a tasa anual.



Cabe señalar que en el último trimestre de 2023, los impuestos sobre la producción y las importaciones subieron su contribución al PIB en 48.4 por ciento; de igual manera la remuneración de los asalariados aumentó 12 por ciento; el ingreso mixto bruto, cuatro por ciento, y el excedente bruto de operación, dos por ciento. En contraste, los subsidios disminuyeron su aportación en 35 por ciento.

En cuanto al método de gasto, el Inegi señaló que cuatro elementos destacaron por su proporción respecto del PIB Nacional, ya que en el cuarto trimestre de 2023, el consumo final representó 81.4 por ciento del Producto Interno Bruto; importaciones de bienes y servicios, 34.9 por ciento; exportaciones de bienes y servicios, 34.8 por ciento, y formación bruta de capital fijo, 24.6 por ciento.

En pesos corrientes, el consumo final sumó 27 billones 091 mil 630 millones de pesos; mientras que las importaciones de bienes y servicios alcanzaron una cifra de 11 billones 603 mil 748 millones de pesos; a su vez las exportaciones de bienes y servicios restaron al PIB 11 billones 592 mil 350 millones de pesos.

Además, el instituto explicó que la formación bruta de capital fijo restó al PIB 8 billones 201 mil 240 millones de pesos entre octubre y diciembre del año pasado, y la variación de existencias por tipo de activo, adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos, primas netas de reaseguros no de vida e indemnizaciones de reaseguros no de vida, en conjunto, sumaron 111 mil 865 millones de pesos corrientes.

Por otra parte, los componentes que mostraron crecimiento en el método de gasto respecto al cuarto trimestre de 2022 fueron: las primas netas de reaseguros no de vida, con 4 por ciento; la formación bruta de capital fijo, 17.6 por ciento; las indemnizaciones de reaseguros no de vida, 11.8 por ciento; Primas netas de reaseguros no de vida (usos), 11.6 por ciento y Consumo final, 7.6 por ciento.

Por otro lado, los componentes que registraron disminuciones anuales fueron las adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos, 67.6 por ciento respecto al PIB; importaciones de bienes y servicios, 11.2 por ciento, y exportaciones de bienes y servicios, 7.8 por ciento.

