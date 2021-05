Piden mejorar clima laboral y capacitación en la industria automotriz para las mujeres

Uno de los retos que tiene la industria automotriz en materia de equidad de género es mejorar la capacitación que se les da a las mujeres, pues se piensa que es un sector con un enfoque más masculino por ser más “pesado”, abordó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

Durante su participación en el Primer Foro “En Camino de la Equidad de Género”, organizado por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), la funcionaria afirmó que no se puede hablar de desarrollo si no hay inclusión de género.

“Se piensa que la industria automotriz es una industria más pesada, con más enfoque a la parte masculina; sin embargo, debemos decir que las mujeres han sacado la casta y han probado ser muy meticulosas, detalladas y rendir mejores resultados. El reto aquí queda en lo que es la capacitación”, mencionó la secretaria de Economía.

En el mismo evento, Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), mencionó que las mujeres no entran al sector automotriz, porque no les gusta el ambiente laboral, porque no está creado para la inclusión.

“No es un ambiente creado para mujeres. Aunque creo que esta pandemia nos hizo entender y regresar a las bases de que los hombres se dieran cuenta de la dificultad que es hacer 20 cosas al mismo tiempo, incluyendo el cuidado de los niños y labores domésticas y tercero”.

FALTAN 1.5 MILLONES DE MUJERES EN LA FUERZA LABORAL: INEGI

Por otro lado, Julio Santaella Castell, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aseveró que por la pandemia de Covid-19, cerca de un millón y medio de mujeres que no han podido regresar a buscar trabajo.

Señaló que antes de la pandemia cerca de 23 millones de mujeres participaban económicamente en la fuerza laboral, y ahora solamente hay 21.6 millones de mujeres activamente trabajando.

“Muchas mujeres reportan que no han regresado a la fuerza laboral, es decir, no están ocupadas, ni están buscando trabajo, porque tienen un contexto u otras obligaciones, otras actividades que se los impiden”, comentó.