Preocupa a Coparmex deterioro de vida democrática del país

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su preocupación por el deterioro de la vida democrática del país y advirtió que no habrá inversiones si no hay certeza jurídica.

El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, señaló que, como sector privado, como confederación patronal, afecta la inestabilidad política, la falta de Estado de derecho y el incumplimiento de ley.

“No hay desarrollo democrático, no hay desarrollo económico sin estabilidad política. No habrá inversiones si no hay certeza jurídica, no hay un futuro con desarrollo inclusivo si no hay vida democrática”, agregó.

Durante el foro “El futuro de la democracia”, organizado por la Coparmex, el líder patronal consideró que se tiene que actuar y trabajar para que la democracia se fortalezca como un sistema de vida política y económica.

Opinó que la actitud de autoridades legisladores y partidos políticos alerta sobre riesgos que corre la democracia mexicana.

Afirmó que el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) están siendo atacados, incluso ignorados en sus decisiones, las cuales responden a la legislación electoral que rige a los mexicanos

“No es el momento de una reforma electoral, no la necesitamos, cuando algo funciona no hay que cambiarlo, lo que necesitamos definir es el futuro de la democracia”, sostuvo Medina Mora.

Afirmó que ninguno de los partidos que ha presentado iniciativas de reforma han considerado a la ciudadanía y “al plantear propuestas de reforma electoral sin consensos y sin voltear a ver a nadie de la sociedad civil, reflejan una actitud autoritaria que nada ayuda”.

Sostuvo que los contenidos y las formas de presentar las iniciativas de los partidos políticos no muestran el interés por el futuro democrático de nuestro país

“Mexico hoy vive procesos electorales confiables y de alta calidad, tenemos autoridades electorales profesionales que garantizan que el proceso electoral está en manos de la ciudadanía y no de las autoridades”, destacó.