Presentan el "Centro Ricardo B. Salinas Pliego"

Para lograr un México próspero e incluyente, es necesario un cambio cultural, no tener miedo al éxito, celebrar cuando a alguien le va bien y dejar atrás la mentalidad de cangrejo, afirmó el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

Durante el lanzamiento del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, destacó que este nuevo espacio con diversidad de opiniones calificadas, ayudará a la búsqueda de lo que es cierto y a encontrar la verdad que lleve a un futuro mejor.

Salinas Pliego busca un cambio

Acompañado de su familia, expuso que este centro busca impulsar un cambio cultural para que las próximas generaciones puedan vivir en un México libre visiones tribales y dogmáticas, sin autoritarismos, donde se celebre la innovación y el logro.

“Si queremos un México próspero e incluyente, necesitamos de verdad un cambio cultural, un cambio de mentalidad, que no le tengamos miedo al éxito, que celebremos cuando a alguien le va bien, que dejemos atrás la mentalidad de cangrejos en una cubeta donde el que se quiere salir lo jalan los demás para abajo, no seamos cangrejos, no perdemos nada cuando el otro gana”, subrayó.

El empresario, que este año se ubicó en segundo lugar entre los mexicanos más ricos, sólo debajo de Carlos Slim, según la lista de la revista Forbes, dijo que nos da cierto gusto morboso ver que el otro fracase, pero es algo que debíamos desterrar de nuestra cultura.

Salinas Pliego convocó a todos los actores sociales a unirse a este esfuerzo por la búsqueda de la verdad y en particular hizo un llamado a los empresarios, ya que no basta con ser exitosos en sus actividades, ya que “como empresarios, estamos en el centro de una actividad fundamental, es la creación de valor económico, social y ambiental a través de las empresas”.