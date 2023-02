Prevén múltiples amparos por ley antitabaco

Este lunes en todos los juzgados del país se presentarán “cientos” de demandas individuales de pequeños comerciantes en contra del reglamento que prohibe exhibir cigarros, así como su publicidad, informó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

“El reto que tienen los jueces es hacer valer la ley, frente a un reglamento ilegal”, aseguró el presidente del organismo, Cuauhtémoc Rivera.

El pasado 15 de enero entró en vigor el reglamento para el control de tabaco, que contempla la prohibición de toda forma de publicidad y exhibición en todo el país como parte de las modificaciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco publicadas el 16 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En su momento, el presidente de la Anpec, subrayó que la visibilidad del producto es esencial para una competencia libre y justa, ya que es la única forma que tienen los consumidores de saber qué marcas están disponibles para la venta.

De acuerdo con la Anpec, en el corto plazo alrededor de 1.2 millones de tiendas tendrán efectos negativos y se pondrán en riesgo dos millones de empleos.

“Vender productos legales a escondidas pone en riesgo a 1.2 millones de pequeños comercios y a sus 2 millones de empleos en todo el país al igual que el sustento de nuestras familias”, expuso.

“El que no enseña no vende. El que no vende, quiebra”, enfatizó el presidente de la Anpec, quien aseguró que la prohibición “nos recuerda el oscurantismo medieval, autoritario y obsceno que pretendió sumergir a la humanidad en las tinieblas de la ignorancia sin conseguirlo”.