Programa antiinflacionario es para estabilizar precios, no para disminuirlos: Tatiana Clouthier

En Acapulco, Guerrero.

La secretaria de Economía Tatiana Clouthier, aclaró que el programa antiinflacionario no implica disminución de precios en básicos, sino estabilizarlos para detener o minimizar la escalada de precios; mientras que los empresarios aseguraron que es un plan "de buena voluntad" para contener los aumentos.

En conferencia de prensa en el marco del Encuentro de Industriales 2022, organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la funcionaria federal explicó que entre lunes y miércoles de la próxima semana los lineamientos del Programa serán publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y estimó que los resultados podrían ser notorios en un mes .

"A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación se debe de ver un no aumento en la manera en que entra el producto a nuestro país —productos de importación— lo que permitiría, en algunos productos finales, poder tener que los precios estén estabilizados. No significa, perse, que voy a bajarle el precio al producto, sino que no voy a seguir aumentando o voy a manejar los márgenes que tengo en el paquete de los 21 productos —relacionados con el sector industrial—", explicó.

La funcionaria federal destacó que los efectos del programa se empezarían a ver entre 15 días y un mes, “para que los efectos surjan de manera integral”.

“El precio de la canasta básica estaría diferenciado en el lugar de destino de la compra final, de acuerdo con la libertad que cada uno de quienes se han sumado a este esfuerzo, decida cómo puede manejar sus márgenes de ganancia”, abundó.

El precio de la canasta básica estaría diferenciado en el lugar de destino de la compra final, de acuerdo con la libertad de cada uno de quienes se han sumado a este esfuerzo, decida cómo manejar sus márgenes de ganancia Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía

Comentó que cada empresa que decida participar en el programa sabe cuáles son sus ganancias y porcentajes y su capacidad de maniobra. Sacrificarían un poco su ganancia. “Yo no me puedo meter a la caja chica de cada empresa”, subrayó.

La titular de la SE aseguró que con el programa contra la inflación, más los subsidios que ya se aplican a las gasolinas, “no habría una justificación para tener un aumento mayor (de precios de básicos) cuando las otras variables no están teniendo este incremento”.

Precisó que se acordó con los productores y agremiados a la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), establecer mesas de trabajo para evaluar, sobre la marcha, la implementación del programa y facilitar su operación para evitar costos de producción extraordinarios.

Detalló que en la publicación del DOF se dará a conocer la lista de los productos que ingresarán al país con arancel cero, para que los empresarios conozcan los beneficios que les otorga el programa antiinflación para importarlos.

“La lista de los 21 productos ya está. Los empresarios y vendedores finales dirán en qué denominación del producto pueden participar para poder acceder al arancel cero”, mencionó Clouthier.

Indicó que los empresarios que ya decidieron sumarse le expresaron: “tomaremos pertinencias para que en el costo final de estos 21 productos de le canasta básica juguemos con nuestros márgenes de ganancia”.

Asimismo, aseguró que, con base en lo dicho ayer por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante la presentación del Pacic, todos los apoyos “ya están presupuestados desde el 2020-2022. No es un gasto adicional y se están redirigiendo para poder tener un efecto y que incida en que no se tengan que subir de una manera exorbitante algunos de los precios”.

Reiteró que no habrá precios fijos o controlados; “cada quien jugará con sus números para que en el valor total de los 21 productos pueda crecer en una competencia en favor de las familias más necesitadas”.

Clouthier dijo que el Gobierno federal está dando pasos acelerados, para tomar decisiones que en este momento tengan una repercusión positiva.

Por su parte, el analista económico de Grupo Financiero Monex, Marcos Arias Novelo, afirmó que el plan contra la inflación anunciado por el Gobierno federal manda un mensaje de que el combate al repunte de precios es una prioridad en la agenda pública, pero será difícil conseguir una reducción inmediata y drástica.

Para el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM, Ignacio Martínez, el plan no resuelve el problema de fondo que es procurar la seguridad alimentaria ni da solución en el corto plazo al costo de la canasta básica.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, advirtió que las medidas anunciadas en el Pacic implican un mayor gasto público no presupuestado, lo que genera presión sobre las finanzas públicas de México e incrementa la probabilidad de recortes a la calificación crediticia.

CEHR