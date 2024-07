¡Protege tu privacidad! Cinco consejos para mantener seguras tus redes sociales

La digitalización cada día tiene más presencia en nuestra vida y las redes digitales son un ejemplo de ello, han adquirido mayor protagonismo en la comunicación, interacción y entretenimiento de las personas, sin embargo, a pesar de los beneficios que podemos obtener de ellas, también debemos considerar los riesgos que existen sobre la seguridad cibernética, ante esta situación te damos 5 consejos sobre cómo proteger tu privacidad en tus redes sociales.

MÁS INFORMACIÓN Digitalización de trámites ayuda a erradicar la corrupción: Claudia Sheinbaum

Si deseas mantener a raya a los ciberdelincuentes, es necesaria que lleves a cabo buenas prácticas que aseguren tu integridad y privacidad:

1. Publica sólo lo necesario: si publicas información sobre tu vida privada puedes, sin darte cuenta, abrir una puerta para que esa información sea utilizada para una suplantación de identidad, estafa o engaño. Además, debes tener cuidado especial al postear fotografías de menores de edad, pues recuerda que una vez que se publica, se pierde el control de la información que se posteó.

2. Configura la privacidad de cada red social: para que de esta manera las personas que cometen ciberdelitos no tengan acceso a datos como tu fecha de nacimiento, lugar donde vives, estudias o trabajas, pues esa información puede ser usada para suplantar tu identidad o realizar un fraude. Entre más privacidad tengas en tus redes sociales, más seguridad tendrás. Por ejemplo, ESET, recomendó que antes de realizar una publicación debes analizar si es información que puede ser leída por todos, si eso puede suceder, es mejor no realizarla y más si contiene tus datos personales.

3. Elige contraseñas largas y caracteres alfanuméricos: Si en tus redes sociales utilizas contraseñas de más de 20 caracteres que incluyan uso de minúsculas, mayúsculas, letras y caracteres especiales como puntos, guiones o incluso un asterisco, tendrás mayor protección de tus cuentas. Es importante que no utilices la misma contraseña para las diferentes cuentas que puedas tener, porque si alguna fuera vulnerada serás un blanco fácil para que tengan el acceso de tus demás perfiles. En caso de que olvides con frecuencia tus contraseñas, puedes hacer uso de un administrador de contraseñas.

4. Haz uso de la autenticación de dos pasos: Actualmente todas las plataformas de redes sociales cuentan con la posibilidad de habilitar este mecanismo de seguridad, pues si alguien llegara a tener información de tus contraseñas, con la autenticación de dos factores, tendrás una capa extra de seguridad, por lo regular este mecanismo, funciona usando tu número de teléfono, entonces si alguien obtiene tu contraseña, la aplicación forzosamente le pide un código que sólo tendrás tú.

5. Cierra los perfiles de redes sociales que ya no utilices: Algunas veces, ciertas aplicaciones pierden su vigencia y dejan de utilizarse, y las cuentas que creaste pueden significar información valiosa para los ciberdelincuentes, por eso, si ya no usas un perfil social es importante que lo elimines. Si no realizas esto, los delincuentes cibernéticos podrían emplear tus datos como fecha de nacimiento, lugares de trabajo, para armar un perfil falso que pueda usarse en estafas o incluso suplantar tu identidad para cometer cibercrímenes.

Y recuerda, a medida que los cibercriminales actualizan sus estrategias, es crucial que los usuarios tomemos conciencia de la importancia de proteger nuestras cuentas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR