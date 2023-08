Así es como puedes conseguir vuelos a sólo 29 pesos

Estás pensando en unas vacaciones, pero el tema económico es lo único que te detiene, lo que debes saber es que hay opciones que puedes tomar y que en México hay destino a los que al menos te puedes dar una escapadita.

Opciones hay muchas, desde agencias de viajes hasta las propias aerolíneas que pueden poner sus servicios a precio de promoción, sobre todo en fechas que son la denominada “temporada baja”, es decir aquellos meses en los que por no ser fechas festivas o vacaciones, las personas no tienen planeada una salida, ni sólo ni con su familia, pues la labores del trabajo, la escuela y el hogar no lo permiten.

Esta es justo la oportunidad que tú estabas esperando, así que si puedes planear vacaciones fuera de las fechas “más comunes”, por ejemplo entre septiembre y noviembre hay una aerolínea de bajo costo que pone sus vuelos en un costo de 29 pesos, así es como lo lees, en 29 pesos.

Algo que debes de saber





Pero ojo, no vayas tan rápido, a esto hay que sumarle el famoso TUA, que es la Tarifa de Uso de Aeropuerto, o sea, el pago que piden los aeropuertos por el uso de sus instalaciones y este suele ser el que encarece el boleto.

Esta oferta, por ejemplo, es desde 29 pesos más un TUA desde 550.48, en un vuelo a la ciudad de Monterrey, saliendo el miércoles 13 de septiembre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sólo que siempre hay un pero, este precio únicamente incluye un equipaje conocido como: artículo personal, si tu quieres llevar al menos una maleta de mano, deberás pagar un extra, así como si quieres elegir el asiento.

Vuelos a 29 pesos

En realidad y a pesar de todo lo que te hemos contado, este tipo de ofertas son una gran opción para poder volar, pues el boleto sí termina con un ahorro significativo, así que ya lo sabes, caza las gangas y prepara las vacaciones. Revisa acá las opciones.