SE recibe “jalón de orejas” por cobro para verificar autos

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, reconoció que recibió un “jalón de orejas” por la publicación de la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) 236 que regula la verificación de las condiciones físico-mecánicas de los vehícu los automotores con cuatro años de antigüedad, con un costo de aproximadamente 900 pesos.

Esto, luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el lunes pasado que se revisaría la NOM 236, emitida por la SE, “no vamos a estar bolseando a la gente y ésa era la mentalidad y no se ha erradicado, pero son procesos de cambio, de transición”.

Durante la ceremonia de presentación del “Expediente Electrónico Empresarial”, la secretaria de Economía aseguró que hubo una equivocación, desconocimiento y se especuló sobre el objetivo real de esta norma.

“No en vano nos jalaron las orejas de que por qué andamos queriendo cobrar, está equivocado el tema, no seríamos nosotros quienes estaríamos cobrando”, comentó.

Clouthier pidió no especular sobre el tema de la NOM 236, que lo único que busca, destacó, es salvar vidas por accidentes automovilísticos. “Que acabe la especulación, también que le entiendan, porque no le entienden a lo que dijeron que era, que no es y quién sabe si será”, subrayó la funcionaria.

El titular de la Unidad de Normalización, Competitividad y Competencia de la SE, Jesús Cantú, aclaró que, si bien la NOM 236 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de mayo, no ha entrado en vigor, porque tiene un plazo de 180 días para ser aplicada.

“Tenemos dos instrucciones muy, muy, claras del Presidente de la República. Una, que no se haga ningún tipo de nuevo trámite, no se obligue al ciudadano a que realice una acción adicional y, segundo, que no cueste absolutamente nada para el ciudadano. Tenemos seis meses para lograr eso”, dijo durante la ceremonia de presentación del “Expediente Electrónico Empresarial”.

Refirió que la norma no incorpora ningún trámite o requerimiento y su objetivo es salvar vidas y evitar costos económicos, ya que aproximadamente el 7 por ciento de los accidentes automovilísticos que suceden en México son por causas de fallas mecánicas.

“Cumpliremos la instrucción presidencial, la NOM en caso de que se quede vigente, no obligará a un nuevo trámite a ningún ciudadano ni tendrá un costo adicional, en este tiempo podremos encontrar lo que permita resolver la problemática que queríamos resolver y atender la instrucción presidencial”, afirmó.

Con la herramienta tecnológica Expediente Electrónico Empresarial (EEE) las autoridades de las tres instancias de Gobierno podrán compartir la documentación pública en su poder para facilitar los trámites y servicios que los particulares realicen ante las entidades públicas.