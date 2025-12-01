Convierte el aguinaldo en oportunidades ¿Cómo usarlo con inteligencia?

El aguinaldo se paga en el mes de diciembre.

Se termina otro año y con él vienen muchas fechas importantes y sin duda, alicientes para querer concluir este 2025, uno de ellos, sin duda alguna es el pago del aguinaldo.

Pero ¿qué es el aguinaldo? Ésta es una prestación laboral obligatoria en nuestro país que consiste en un pago anual de al menos 15 días de salario, que los trabajadores deben recibir antes del 20 de diciembre y que es obligatorio a partir de la Ley Federal del Trabajo de 1970. Aquellos trabajadores que no hayan cumplido el año tienen derecho a una parte proporcional al tiempo laborado.

El Tip: Cuidar las finanzas del hogar en la temporada decembrina es la mejor opción ya que en enero tiende a haber un alza en la inflación.

Para disfrutarlo, lo mejor es que para estas fechas tengas controladas tus finanzas o en el mejor de los casos, que no tengas ninguna deuda pendiente por pagar; sin embargo, en ocasiones esto puede tornarse complicado, por lo que, para aligerar la carga, muchas personas utilizan este dinero para acometer estos compromisos pero, ¿qué tan viable es esto?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), es necesario que los trabajadores sepan administrar de la mejor forma dicho dinero. Esto no quiere decir que no puedas gastar en gustos personales una parte, pero toma conciencia y piensa en la mejor manera gastarlo y beneficiarte en el futuro.

15 días de aguinaldo están obligados a pagar los patrones

DESPÍDETE DE LAS DEUDAS

Como lo mencionábamos previamente, el pago de deudas con el aguinaldo es una opción viable; sin embargo, la Condusef recomienda destinar sólo una tercera parte del aguinaldo para este fin, ya sean de créditos personales, hipotecarios o tarjetas de crédito.

Si en este caso cuentas con varias deudas, es recomendable que te concentres en alguna sin dejar de pagar al menos el mínimo en todas las demás.

ESPERAR TRAE RECOMPENSAS

Ahora bien, si las deudas no son un fin primordial para ti, también es recomendable que en cuanto recibas tu aguinaldo se aparte un porcentaje para tu ahorro personal.

Toma en cuenta que vienen las fiestas y regalos navideños, antes de endeudarte con el tarjetazo, podrías utilizar tu aguinaldo para la compra de estos insumos como el pavo navideño o unos cuantos regalos para la familia y destinar una parte sustancial a tu fondo de ahorro.

Otra opción es hacer aportaciones a tu Afore, para tener un mayor patrimonio en tu retiro, ya que es uno de los instrumentos de inversión segura que mayor rendimiento te otorga.

Otras de las ventajas de las aportaciones voluntarias es que dependiendo del tipo de aportación, son deducibles de impuestos y que además puedes retirarlas en el momento que lo desees, aunque lo ideal es que lo utilices para hacer crecer tu dinero.

1970 año en el que se hizo obligatorio el pago del aguinaldo

INVIÉRTELO

Ahora bien, si eres de las personas afortunadas que se adelantó a las compras navideñas y que actualmente no tiene ninguna deuda pendiente por saldar, entonces lo más recomendable es que utilices tu aguinaldo para invertirlo

y hacer que tu dinero crezca.

Una opción de inversión que recomienda la Condusef es Cetesdirecto, debido a los buenos rendimientos anuales que ofrece y el bajo riesgo, además de que la inversión puede iniciar desde 100 pesos.

RECOMPÉNSATE

En todas las opciones es importante que recuerdes que el aguinaldo es fruto de tu trabajo y seguramente estarás deseando comprar uno que otro regalito. Antes de hacerlo asegúrate de haber cubierto al menos uno de los puntos anteriores y haz que el ahorro o la inversión sean para ti una prioridad.

No es ningún pecado usar tu aguinaldo para disfrutarlo de la manera que quieras. Sin embargo, para cuidar tu dinero procura que lo que vayas a comprar sea un bien duradero y que realmente lo necesites, y si se trata de un regalo, que sea de utilidad para esa persona especial.

El Dato: La profedet es una institución del Gobierno que protege los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras.

¿CUÁNDO ES LA FECHA LÍMITE PARA RECIBIRLO?

Como ya lo habías mencionado, las empresas tienen hasta el 20 de diciembre para pagarle a sus empleados esta prestación, de acuerdo con la Ley del Seguro Social y éste pudo haberse dividido en dos partes.

Es importante que recuerdes que el pago de aguinaldo les corresponde a las personas trabajadoras, de base, confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, temporada, por tiempo indeterminado sujeto a prueba o sujeto a capacitación inicial.

Así como, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores, entre otros que se rijan por la Ley Federal del Trabajo, la cual establece que es una obligación del empleador pagar el aguinaldo en tiempo y forma.

Si no lo recibes en tiempo y forma, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), te asesora de manera gratuita y defiende tu derecho a recibir esta prestación irrenunciable.

RECOMENDACIONES:

Analiza tus necesidades y prioridades antes de gastarlo.