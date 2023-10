'Recuperación de Acapulco será lenta por falta del Fonden', afirma Consejo Nacional Empresarial Turístico.

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) dijo que los daños materiales causados por el huracán "Otis" en Guerreo son “cuantiosos”.

“El CNET se solidariza con los habitantes y visitantes de Guerrero, principalmente en el puerto de Acapulco, la zona más afectada al momento por el paso del huracán ‘Otis’”, expuso.

A través de un comunicado, dijo que sigue de cerca la información que surge minuto a minuto, misma que se ha dificultado por la afectación en las telecomunicaciones, los daños en las carreteras y el cierre del aeropuerto.

te puede interesar Expresa Rutilio Escandón solidaridad y apoyo de Chiapas al pueblo de Guerrero afectado por huracán Otis

“Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre víctimas humanas, no obstante los daños materiales son cuantiosos”, expuso. Sin embargo, no precisó un estimado de éstas.

Señaló que en estas situaciones causadas por fenómenos naturales es cuando los fideicomiso son absolutamente necesarios para atender a las víctimas.

“Desafortunadamente el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) desapareció en 2020, por lo que la recuperación del puerto se tornará más lenta”, lamentó.

El CNET señaló que estará atento al pronunciamiento oficial del Gobierno federal para saber cómo se apoyará a los afectados de este devastador acontecimiento.

JVR