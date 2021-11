Se reduce 27.5% el outsourcing en el sector bancario

La reforma que eliminó el outsour-cing en México mostró sus primeros resultados en el sector bancario mexicano, ya que el personal contratado bajo este esquema a nivel nacional pasó de 120 mil 040 personas registradas en enero, a 86 mil 940 en agosto pasado, lo que representa una reducción de 27.5 por ciento, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), explicó que aproximadamente 46 de cada 100 empleados dentro del sector bancario estaban contratados en algún esquema de outsourcing, por lo que la baja se debe a la reforma que entró en vigor desde septiembre pasado.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo prohibió la práctica del outsourcing o subcontratación laboral en abril y sólo se permitió ejercer este esquema bajo servicios especializados que no formen parte del objeto social de la firma. Esta normativa tuvo cuatro meses de transición, para entrar en vigor hace dos meses, pese a la petición del sector privado de que tuvieran hasta el próximo año tal y como se permitió a las instituciones públicas.

“Los bancos decidieron adecuarse para seguir cumpliendo con las leyes laborales del país y la gran mayoría fue contratado directamente y con mejores prestaciones. En general, había contratados por terceros en casi todas las áreas, entonces todas se han visto beneficiadas”, comentó el experto en entrevista con La Razón.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) el gran reto de la banca ha sido definir los servicios especializados, aunque reconoció que de la iniciativa que se mandó a lo que se avaló en el Congreso se dio cierta flexibilidad a los sectores público y privado.

Si bien depende de la cobertura de los bancos, los estados en los que más se contrajo la subcontratación de personal de la banca de enero a agosto fueron: Querétaro, en 66.2 por ciento, Nuevo León, 54.8 por ciento; Estado de México, 35.7 por ciento; CDMX, 28.7 por ciento; y Michoacán, con 26.2 por ciento.

El traspaso de personal a un patrón directo en la banca mexicana hizo repuntar 30.5 por ciento la plantilla que sí está contratada directamente por una institución, pues en enero se tenían 132 mil 574 empleados y para agosto sumaron 173 mil 113 personas.

Bajo estos datos, se determina que en el sector bancario hay 33 mil 100 personas menos en esta condición y 40 mil 539 con esquema laboral directo. Esta disparidad, explicó el director de Fundef, se debe a que también han aumentado las contrataciones de los bancos, así como por adecuaciones para cumplir con las normas laborales.

Estimó que esta absorción de personal se verá reflejado para las instituciones bancarias al tener empleados más productivos. “Históricamente la banca siempre le ha pagado bien a sus empleados, así que es una buena señal de que están cumpliendo con las leyes vigentes del país, en este caso la laboral”, apuntó.

Las entidades en las que más se favoreció la contratación de personal directamente fueron: Guerrero, con 71.3 por ciento; Querétaro, con 66.2 por ciento; Chiapas, con 60.8 por ciento; Oaxaca, con 56 por ciento; e Hidalgo, con 54.3 por ciento.

Tan sólo en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, los siete principales bancos (BBVA Bancomer, Citibanamex, Santander, HSBC, Banorte, Scotiabank e Inbursa) pasaron de 48 mil 586 contratos tercerizados a inicios de año a 60 mil 034 empleados directos, un aumento de 23.5 por ciento y contribuyeron en 34.6 por ciento al total que se tuvo hasta agosto de este año, según datos de la CNBV.

Participación laboral de mexicanas, 2ª más baja de la OCDE

México se ubica como la segunda economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con las tasas de participación de las mujeres en el mercado laboral más bajas entre los países que integran el organismo, sólo por debajo de Turquía, refirió el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

La presidenta del instituto, Nadine Gasman Zylbermann, informó que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral en México es de 42 por ciento, muy por debajo del 74 por ciento en los hombres, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021, del Inegi.

Señaló que, según la OCDE, la brecha salarial es uno de los tres factores más importantes de desigualdad de género, junto con el reparto desigual del trabajo no remunerado y las violencias contra las mujeres.

La brecha salarial entre mujeres y hombres en México es del 19 por ciento, agregó durante el evento “El sector fintech. Hacia la igualdad laboral”.

Apuntó que la brecha digital en el país también es muy importante, ya que ocho de cada 10 mujeres en zonas rurales no usa tecnologías, no porque no quieren sino porque no tienen acceso, mientras que las zonas residenciales urbanas no lo utilizan cinco de cada 10.

Respecto a la brecha de inclusión financiera, Gasman Zylbermann mencionó que sólo 37 por ciento de las mujeres lleva un presupuesto o registra sus ingresos y gastos, 23 por ciento no ahorra y de las que sí lo hacen, 15 por ciento lo hace de manera formal, 31 por ciento a través de medios informales y una cantidad similar usa los dos métodos.

Con información de Ivonne Martínez