Destacan crecimiento de Grupo Salinas con autoridad moral

Grupo Salinas, que encabeza Ricardo Salinas, ha crecido y expandido a Estados Unidos y América Latina mediante modelos de negocios y con autoridad moral, destaca este miércoles Mauricio Flores, en su columna Gente Detrás del Dinero, que se publica en La Razón.

“A diferencia de otras agrupaciones empresariales cuya riqueza proviene principalmente de contratos gubernamentales, del capitalismo de cuates, Grupo Salinas que encabeza Ricardo Salinas, ha crecido y expandido a Estados Unidos y América Latina mediante modelos de negocios que extienden bienes y servicios a la población de menos recursos, generando acceso a instrumentos para la generación de riqueza de las personas a través de crédito, la tecnología de telecomunicaciones, la información y la educación.

“Diversas organizaciones de la cúpula empresarial ya habían perdido credibilidad y representatividad hace lustros…, pero en este sexenio en buena medida quedaron reducidas a una suerte de oficialía de partes para gestionar uno que otro favor ante el inquilino de Palacio Nacional y/o sus personeros. Sólo unas pocas organizaciones —y es visible quienes lo hicieron— mantuvieron una altura de miras y habilidad para promover ante las diversas instancias de Gobierno —apoyadas por funcionarios probos e inteligentes de la misma 4T— los intereses de sus agremiados y de la sociedad completa mientras evitaban los venablos del radicalismo obradorista ya fuera en las peroratas matutinas o con rudas inspecciones fiscales o financieras”, señala Mauricio Flores.

El Grupo Salinas, añade el columnista, ha logrado generar ese valor moral con más de 170 mil empleados que junto con sus directivos desarrollan una prosperidad incluyente, con valor económico, social y ambiental. Vaya, sus ingresos superaron los 213 mil millones de pesos y su flujo de operación los 36 mil millones de UDM al segundo semestre de 2023, son resultados de ser la compañía de servicios financieros y comerciales líder en América Latina y el principal proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EU, creando 6,260 puntos contacto directo con sus clientes en 5 países; y en México colocando cerca de 1,200 pantallas al día a través de Elektra, que dirige Fabrice Deceliere, y colocando 6 de cada 10 motocicletas a través de Italika que al mando de Alberto Tanus recién inauguró su segunda factoría.

“Por cierto, la agrupación es el primer corporativo que facilita la obtención de mercancías mediante Bitcoin y todo lo que ello significa para la libertad de las personas. En estos tiempos revueltos, la creación de prosperidad incluyente es un camino cierto para evitar el abismo de la confrontación y el atraso. Que no se olvide que a lo largo de la historia de la civilización, desde la primera rueda, rueca y fundición, el fecundo trabajo de las personas y su empresa siempre ha sido el camino para establecer el diálogo y la concordia”, se lee en Gente Detrás del Dinero.

En otros temas, Mauricio Flores nos dice que ante la aprobación de la reforma judicial bajo métodos de coacción y presión, el primer saldo es un tipo de cambio ante el dólar mostró una fuerte depreciación diaria que en la paridad interbancaria superó los 20 pesos por dólar y sostiene una tendencia ascendente con miras a los 21 pesos. Más relevante es el aumento de las tasas del mercado secundario de los Bonos MX a 10 y 30 años, cuya tasa se incrementó en el orden del 4% en un solo día y que en puntos base superó la reducción de la tasa primaria más reciente establecida por Banxico, de Victoria Rodríguez. Y lo que falta.

También Mauricio Flores nos recuerda que en la víspera escribió sobre el procedimiento 000010/2024 que inició la Secretaría de la Función Pública en contra de cuatro funcionarios y exfuncionarios de la paraestatal y 100% mexicana Exportadora de Sal (ESSA). El oficio CGCI/USR/DGRA/322/282/2024 emitido por Leonardo Chilaca, director de responsabilidades de la SEFUPU, señala que inicia el procedimiento administrativo contra el exdirector general de la empresa Nonato Antonio Avilés Rocha, Jesús Martínez Torres como director de administración, Luis Antonio Castro Leree como gerente de sistemas y contra Aarón Hernán Sánchez Castillo como gerente de adquisiciones y almacén.

“Y no crean que serán juzgados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el desplome de la producción y generación de pérdidas que ya se acercan a los 500 millones de pesos, ni por la compra de barcos chatarra como el Megalodón o haber dejado perder la compra con todo y enganche de una barcaza autopropulsada para elevar la productividad de la salinera más grande del mundo. No, es por el avión ejecutivo Beechcraft XB-GRN que enviaron a reparar a San Diego, sin firma de contrato ni nada, por un monto no autorizado de un millón de dólares… y que cuando la cuenta subió a 2 millones de dólares no más ya no pagaron y se perdió el aparato.

"Es decir, los pepenaron por lo más pequeñito…, pero a lo mejor en una de ésas los perdonan pues son “amigues” del góber bajacaliforniano Víctor Manuel Castro. Chale”, escribió Mauricio Flores.

Por último: “La animosidad que mostró el ahora diputado morenista Ricardo Monreal contra los paros de labores efectuados por los trabajadores del Poder Judicial -aterrados por lo que pueda suceder con sus empleos y carreras-, bien puede explicarse porque el zacatecano se encuentra bajo fuego amigo por las dos facciones oficialistas que se disputan el control de la bancada en la Cámara de Diputados… y que sea dicho de paso, aceptan a Monreal como un coordinador de diputados muy, pero muy acotadito.

“Por un lado, está la facción que encabeza Gabriela Jiménez, expanista oriunda de la alcaldía Azcapotzalco en la CDMX y que aglutina a los prianistas redimidos a legisladores morenistas. Por otro, la facción de Alfonso Ramírez Cuellar que junto con la senadora Citlali Hernández, la de “los puros” que también quieren que el coordinador “no se es salga del huacal” como sucedió en el Senado”.

