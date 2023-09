Robos a negocio crecen 17.5% durante los últimos cinco años

El robo a negocios en México crece 17.5 por ciento en el actual Gobierno, una cifra mayor a las administraciones anteriores, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón este delito subió 16.2 por ciento en ambos casos, añadió.

En los 56 meses de la administración federal actual se ha registrado el mayor número de carpetas de investigación para un mismo periodo, con 439 mil 567; en 55 por ciento no hubo detenidos y muchos menos procesados.

De enero a julio se reportaron 212 robos diarios a empresas, para acumular un total de 44 mil 886 carpetas.

Sólo se denuncia uno de cada 10 robos con violencia o sin violencia, lo que implica que siga la impunidad. Los sectores más afectados son servicios y comercio.

“El robo a negocio con o sin violencia nos preocupa, porque es un delito que tiene una cifra negra muy alta, con 87 por ciento de cada 10 robos a negocio, sólo uno se denuncia”, expuso el presidente de la Coparmex, José Medina Mora.

Subrayó que la falta de denuncia se ha convertido en un grave obstáculo para combatir el delito, pues sin denuncia no puede perseguirse, quedan en la impunidad y no hay avances en la prevención.

“Son muchas las razones por las que las personas no denuncian. Muchas no lo hacen porque consideran que no sirve, que es una pérdida de tiempo o porque no confían en las autoridades; otras, por miedo y por la presencia de grupos de la delincuencia en sus entidades”, destacó.

El presidente de la Copamex exhortó a los empresarios a que denuncien, “porque sólo así podremos hacer visibles los delitos y lograr que se combatan”.

Pese al aumento en la comparación sexenal del robo a negocios, de 2020 al 2023 se acumularon cuatro años consecutivos con registros a la baja en cuanto a carpetas de investigación de enero a julio de cada año, se refiere.