¡Con los romeritos no! Brugada confirma que lluvias también pegaron a esta hierba

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que hay al menos 50 hectáreas de romeritos afectados en Mixquic, alcaldía Tláhuac, por las fuertes lluvias.

Durante la inauguración de la Feria del Libro en el Zócalo, la mandataria capitalina mencionó que mañana visitará el pueblo de San Andrés Mixquic para atender la problemática que viven los campesinos.

"En Mixquic se habla de alrededor de 50 hectáreas de producción de romeritos, que mañana voy a ir a ver. Ya están sacando el agua y vamos a ver las condiciones más específicas para ver de qué se trata", dijo.

Productores de Mixquic enfrentan pérdidas en cultivos de romeritos debido a las intensas lluvias recientes. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Brugada Molina además confió en que la flor de cempasúchil y nochebuena en Xochimilco puedan recuperarse, ya que los viveros de esa alcaldía también padecieron por las fuertes lluvias y en muchos casos destruyó plantas.

En este caso, la Jefa de Gobierno se comprometió a apoyar a los productores de cempasúchil, pues en unas semanas se celebrará el Día de Muertos.

"Ver qué efectivamente el Xochimilco la producción de cempasúchil y nochebuena pueda librarse, salvarse, pero ya estamos a unas semanas de Día de Muertos, así que ya todo lo que vimos juntos en Xochimilco es traer a todos lados, vamos a hacer mercados de cempasúchil, ayudarle a los productores a la venta, el gobierno comprará para decorar las avenidas y vestir la CDMX con cempasúchil. Espero que no tenga una mayor afectación", mencionó.

El pasado 9 de octubre, La Razón informó acerca de que productores de Xochimilco temían que, por los daños al cempasúchil y nochebuena, estás plantas aumentaran su precio.

Clara Brugada recorre puntos afectados por lluvias. Andrea Murcia Monsivais

De acuerdo con Brugada Molina, en 25 años no había llovido tan fuerte, pues el pasado domingo cayeron 82 milímetros de agua pluvial.

"Hace mucho no había lluvias tremendas. Como no va a haber mucho, posiblemente suba el precio de lo poco que se rescate, pero ahorita todavía no se ve hasta dentro de ocho días, si la planta se empieza a deshojar ya no sirve”, dijo Virginia, vendedora y productora de cempasúchil.

