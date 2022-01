Royal Caribbean cancela arribo de 2 cruceros a Cozumel por pandemia

La empresa Royal Caribbean canceló los viajes de cuatro cruceros luego del alza de contagios por COVID-19 que se ha presentado alrededor del mundo; dos embarcaciones tenían previsto arribar al mar de Cozumel, Quintana Roo .

"Como resultado de las circunstancias relacionadas al COVID-19 alrededor del mundo y tomando medidas de precaución, Royal Caribbean International pausa operaciones". Royal Caribbean

Los barcos Jewel of the Seas (Joya de los mares) y Symphony of the Seas (Sinfonía de los mares) detuvieron sus salidas de mañana y pasado mañana, respectivamente, por lo que ya no llegarán a las costas mexicanas.

Se anunció que Symphony of the Seas retomará su recorrido el 29 de enero, mientras que Jewel of the Seas lo hará hasta el 20 de febrero.

Sin embargo, Royal Caribbean advirtió en su sitio web que los viajes ofertados pueden cambiar sin previo aviso debido a la pandemia de COVID-19 que comenzó en 2020.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó antier que la entidad retrocederá a partir del lunes al color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, tras el aumento de contagios por coronavirus, y afirmó que no habrá cierre de actividades, pero sí reducción en aforos.

KEFS