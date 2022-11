A salvo, los ahorros en Afores por muerte

Los ahorros de pensión de los trabajadores a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) no van a parar ni a la beneficencia ni a fortalecer la seguridad en caso de inactividad o fallecimiento del titular de la cuenta individual, aclaró la Amafore.

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Bernardo González Rosas, explicó que, por ley, ya definidos algunos beneficiarios, como los hijos o padres, en caso de que no haya cónyuge. A ellos, el proceso de sucesión de los recursos de las Afores podría pasar de manera inmediata o aquellos que designe el titular de la cuenta de Afore.

A diferencia de lo que pasa con las cuentas bancarias inactivas, como se está discutiendo en el Congreso de la Unión, en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) los ahorros de los trabajadores depositados en su cuenta individual administrados por las Afores, “no se van a la beneficencia, ni deben irse, porque es ahorro de largo plazo”, acotó.

En este caso, dijo, estos recursos tienen nombre y apellido por ley, si no hay un beneficiario designado o aquel que el trabajador designe en el momento de tener contacto con su cuenta individual de Afore.

El dinero está en la cuenta, nadie se lo puede llevar, evidentemente, no se va a la beneficencia, no se va a seguridad pública y, además, no debería, porque estos recursos son de largo plazo

Bernardo González Rosas, Presidente de Amafore

“Sí, el dinero está en la cuenta, nadie se lo puede llevar, evidentemente, no se va a la beneficencia, no se va a seguridad pública y, además, no debería, porque estos recursos son de largo plazo”, subrayó en videoconferencia para anunciar la convención anual del sector de ahorro para el retiro: Encuentro Amafore 2022, el 16 y 17 de noviembre.

Señaló que la Amafore y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) están haciendo campañas de difusión, para que quienes no hayan verificado o reclamado su Afore, lo hagan, ya que tan sólo con su CURP pueden saber si tienen administradora y en cuál están.

“El dinero no va a ningún lado, si es importante que se reclame, que el trabajador tome control de su cuenta de Afore y, entre otras cosas, que designe a los beneficiarios, si no quiere sea la ley la que lo haga por default”

Por otra parte, informó que, como representante el sector de Afores, sí ha sostenido pláticas con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) sobre los niveles de comisiones para 2023, pero “no esperamos cambios”, aunque esto se conocerá hasta que la Junta de Gobierno del organismo publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su determinación.

Actualmente las Afores cobran una comisión de 0.57 por ciento sobre el saldo de los ahorros de pensión de los trabajadores, lo que significó una reducción histórica de 23 puntos base desde su nivel previo, tras la aprobación de la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro de finales de 2019.

Luego de dos años de pandemia y confinamiento, la convención anual de la Amafore se llevará a cabo de manera presencial en Centro Citibanamex.

Participarán el presidente de la Consar, Iván Pliego, aul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008 y Francis Fukuyama, politólogo, escritor y profesor de la Universidad de Stanford.

Asimismo, en estos dos días de trabajos intervendrán Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, y Anne Applebaum, premio Pulitzer 2004 y periodista de The Atlantic, entre otros.