El SAT te va a multar con 34 mil pesos si no haces bien este procedimiento

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una de las instituciones más rigurosas del territorio mexicano. Esto se debe a que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público responsable de aplicar legislación fiscal y aduanera, que tiene como objetivo, que tanto las personas físicas como las morales contribuyan al gasto público. Ante esto, es muy probable, que muchos individuos sean víctimas de los lineamientos de la organización al no hacer de forma correcta sus declaraciones.

¿Por qué el SAT multa con 34mil pesos?

La misión del SAT, es administrar los procesos de recaudación de las contribuciones federales, y de entrada-salida de mercancías del territorio nacional, controlando el riesgo y promoviendo el cumplimiento correcto y voluntario de las obligaciones fiscales. Por lo tanto, un individuo tiene la responsabilidad de hacer anualmente su declaración, ya que en esta se reportan los ingresos y egresos que se generaron durante un año para poder hacer el pago de impuestos.

Pasar dinero entre cuentas y no ser reportado ante el SAT puede tener sanciones monetarias. Pixabay / Niek Verlaan

Sin embargo, todavía no queda muy claro lo que un individuo debe de reportar ante esta institución, pero si no se quiere ser acreedor a una multa de 34 mil pesos, más vale prestar mucha atención a este artículo. El SAT ha informado que recibir préstamos por parte de familiares o amigos puede causar afectaciones monetarias, ya que esto se trata de una práctica recurrente para evitar los intereses bancarios. Cabe resaltar, que esto es en cantidades mayores de 600,000.00 pesos. Asimismo, para evitar toda una odisea, es importante conocer los detalles para cumplir de la mejor forma todas las obligaciones fiscales.

Para poder justificar los préstamos y evitar sanciones, el dinero se puede considerar ingreso gravable, pero debe presentarse la Forma 86-A, la cual permite registrar ingresos extraordinarios que no provienen de fuentes tradicionales de trabajo, y que también se les puede definir como préstamos o donaciones. En dado caso, que no se declare, el SAT lo considera como un ingreso no reportado, y por tal motivo se puede esperar que se sea multado por $34,730 pesos.

Además, es importante recordar, que el Servicio de Administración Tributaria es capaz de detectar dichos ingresos inusuales por su método de monitoreo. Así, que es importante llevar un registro transparente de cualquier préstamo percibido, de esta forma se pueden evitar afectaciones fiscales. Asimismo, cualquier anomalía puede causar que se solicite una revisión, por tal motivo se recomienda contar con documentación oficial para demostrar legalidad y trasparencia de los movimientos.

Otras multas relacionadas con la declaración anual

Aunque parezca que el SAT es una institución severa con sus sanciones, es indispensable contar con una buena contabilidad para no verse afectado económicamente, ya que existen diversas afectaciones por no realizar de forma correcta los trámites. Si es el caso, lo más recomendable es acudir con un especialista o con un contador para que ayude en todo el procedimiento, mientras tanto, te dejamos el costo de otras multas.