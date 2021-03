Secretaría de Economía defiende el reconocimiento de lo hecho en México

En la Secretaría de Economía (SE) defendemos todo lo hecho en México, no solamente en el tema de algunas prendas para evitar plagios, sino también en el reconocimiento del mezcal, maíz y tequila, aseguró Tatiana Clouthier, titular de la dependencia.

Durante su participación en el seminario virtual "De lo artesanal a lo empresarial", la funcionaria sostuvo que, de la mano del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), destacan la importancia de nuestras raíces y de ir más allá de lo legal y aterrizar en la ética.

“Tenemos algunas discusiones, porque nos toca como Secretaría de Economía defender lo mexicano y lo estamos haciendo no solamente ahorita en algunas prendas, sino que nos toca también en temas del mezcal, en temas del maíz, en temas del tequila. Creo que mucho tenemos que enseñarle al mundo y estoy segura que lo estamos haciendo para poder distinguir de la ética y la legalidad”, expresó.

Lo anterior luego de que Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, expusiera que México es una potencia cultural que debe aprovecharse para beneficiar a las comunidades que han sido olvidadas, aunque marcas y diseñadores internacionales las tengan muy presentes, al grado de que algunas veces les plagien sus prendas.

Aseveró que cuando a una firma de moda le gusta una blusa o un huipil únicamente le ponen una etiqueta y lo venden, lo cual lo hace una copia. Además, con estas acciones no se beneficia a la comunidad de donde proviene el diseño.

“No sólo no tiene su reconocimiento, no sólo no tiene la participación de la comunidad, sino que estamos hablando de un acto que hace todavía más grande la desigualdad que existe entre los mercados globales y las comunidades”, profundizó la titular de la Secretaría de Cultura.