Sectur aplica programa de seguridad turístico

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), aseguró que la seguridad es un reto que enfrenta el turismo en México y por ello, se trabajará en un “modelo de percepción de seguridad” que se implementará en colaboración con Consulados y Embajadas para que se brinde información oportuna a los turistas y tengan información de cuáles son los destinos seguros.

La funcionaria federal explicó que en los primeros 100 días de gobierno se aplicará dicho programa y porque en algunas ocasiones los delitos que suceden en una región no competen al sector turístico, pero sí dañan la imagen del lugar.

“Vamos a trabajar en los primeros 100 días en un modelo de percepción de seguridad… que es justamente en dar la cara bonita, porque es muy fácil a veces mostrar un tema de inseguridad que va más allá de unos delitos que no competen al tema turístico, pero que dañan la imagen, así que van a estar viendo campañas de nosotros”, indicó.

En días pasados algunas organizaciones de turismo cuestionaron si regresaría el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), organismo que desapareció en la administración que encabezó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador; no obstante, Rodríguez Zamora aseguró que “todo lo que ya se va, no regresará”, porque ahora México tiene otro rumbo, el humanismo mexicano, en donde el sector turístico trabajará en conjunto, haciendo alianzas.

A pesar de esa situación, Josefina Rodríguez dijo que desde Sectur se buscarán instrumentos para mejorar la promoción turística del país, además de “estirar el presupuesto, porque se necesita y porque vamos a tener una campaña permanente” de vinculación estatal y con la Iniciativa Privada (IP), “que además están muy entusiasmados en poder colaborar, tienen grandes iniciativas”.