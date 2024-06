Por sequía se prevé la cosecha más baja de frijol en la historia: GCMA

La escasez de lluvia y la baja capacidad en las presas de uso agrícola están impactando fuertemente al sector agro, en el que los productores de frijol son de los más afectados, ya que se estima que de continuar la sequía severa en el país, este año se registrará la cosecha más baja de la historia de esta leguminosa esencial en la canasta básica.

En entrevista con La Razón, Juan Carlos Anaya, presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) alertó que los meses de junio y julio son esenciales para la cosecha de frijol en México, por lo que, si no llegan las lluvias, es muy probable que sólo se alcancen a producir 670 mil toneladas, lo que no cubrirá la demanda del mercado interno y generará que de nueva cuenta se importen 400 mil toneladas de esta semilla.

Explicó que actualmente las presas destinadas para el sector agrícola se encuentran en 33 por ciento de su capacidad de almacenaje, un nivel no visto desde el 2012 y “en temas de lluvias no veíamos un nivel tan bajo desde el año 1985. Esto afecta la producción, porque en el caso del frijol, no es agua de presa, sino de temporal la que se necesita”, dijo.

De acuerdo con el último reporte de Almacenamiento de Agua en Presas de Uso Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader), hasta el 10 de junio, la disponibilidad de agua en los 138 embalses para riego que hay en el país era de 22 mil 777.9 hectómetros cúbicos (hm3); es decir, 11 mil 858.5 hm3 menos en comparación con la misma decena de 2023.

Asimismo, detalló que la región noroeste es la que menor porcentaje de almacenamiento presenta a la fecha, con 12.1 por ciento de la capacidad de sus presas de riego; mientras que los embalses agrícolas de la zona sur-sureste del país registran un nivel de llenado de 40.1 por ciento.

Por entidad, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas registran los porcentajes más bajos de capacidad, con 11.4, 10.1 y 11.5 por ciento de nivel, respectivamente. Cabe señalar que el actual nivel de las nueve presas que hay en Sonora es el más bajo que se ha registrado desde que se tienen registros; en tanto, en los 11 embalses ubicados en Sinaloa, registran su segundo nivel más bajo, pues en 2021 alcanzaron una capacidad mínima de 6.5 por ciento.

“Con un nivel de lluvia sin precedentes en 38 años, 2023 puso una alerta ante la creciente amenaza de sequía. En lo que va del presente año, no ha sido la excepción, pues los datos de temperaturas, lluvias y almacenamiento de presas que se han registrado, no han mostrado mejoría, agravando la situación”, señaló el GCMA.

Ante esta situación, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) prevé que la producción de frijol caerá 22.9 por ciento en el ciclo de octubre 2023 a septiembre 2024, con esto, las importaciones serían 98.5 por ciento superiores en comparación con el ciclo anterior.

Tan sólo en el primer bimestre de 2024, las compras de frijol crecieron 177.6 por ciento respecto al mismo lapso de 2023, al pasar de 29 mil 109 toneladas a 80 mil 795, señaló el SIAP en su informe “Escenario mensual de productos agroalimentarios”, en el que destacó que debido a la caída en la producción de esta semilla, las exportaciones alcanzarán apenas las 13 mil toneladas en el ciclo 2023-2024, lo que significa 43.5 por ciento menos envíos internacionales respecto del año previo.

Detalló que durante el ciclo primavera-verano 2023, se sembraron 868 mil 587 hectáreas de frijol, de las cuales 539 mil 580 se cosecharon y 329 mil 6 hectáreas se siniestraron debido a contingencias climatológicas, principalmente se perdieron a causa de la sequía.

Asimismo, en ese ciclo se recolectaron 417 mil 933 toneladas de frijol, siendo Zacatecas quien generó 161 mil 287 toneladas de la semilla, 38.6 por ciento del total de la producción; Chihuahua 42 mil 417 toneladas, 10.1 por ciento; Chiapas 41 mil 116, 9.8 por ciento; Guanajuato 40 mil 212, 9.6 por ciento; Puebla 35 mil 900, 8.6 por ciento; y Durango 18 mil 211 toneladas, 4.4 por ciento.

Por otra parte, el SIAP informó que en el ciclo otoño-invierno 2024, se sembraron 256 mil 389 hectáreas de frijol, 10.2 por ciento más respecto de la intensión de siembra (232 mil 752 hectáreas); no obstante, a causa de este fenómeno climático se han siniestrado 4 mil 678 hectáreas, pero se han cosechado 161 mil 822 hectáreas.

Añadió que hasta el momento, Sinaloa ha cosechado 127 mil 805 toneladas, con 57.3 por ciento del total, le siguen Nayarit y Chiapas con 19.8 y 9.2 por ciento, respectivamente.

“De prevalecer las condiciones de sequía, el país estaría enfrentando un año de bajas cosechas, principalmente en el ciclo OI 2024/25”, agregó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.