SHCP: Prohibido utilizar criptomonedas en sistema financiero mexicano

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, advirtió que está prohibida la utilización de criptomonedas en el sistema financiero mexicano y no se prevén cambios en el futuro cercano, tras el anuncio el empresario Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, de que Banco Azteca evalúa utilizar el bitcoin y llevarla a sus clientes.

“Las criptomonedas están prohibidas para su utilización en el sistema financiero y no hay nada que se prevea que vaya a cambiar en el futro cercano”, añadió el funcionario federal, quien será propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como gobernador del Banco de México (Banxico) a partir del 1 de enero de 2022.

En conferencia sobre el tercer reporte de seguimiento intensificado de México ante Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) apuntó que esta es la p osición conjunta de la Secretaría de Hacienda, el Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

lee más BIS respalda el desarrollo de monedas digitales de bancos centrales

Adelantó que las tres dependencias emitirán un comunicado conjunto para aclarar temas sobre las criptomonedas ante las especulaciones, preocupaciones e interés al respecto.

No obstante, precisó, esta posición no es nueva, ya que se ha venido reiterando a través de distintas circulares, aunque hay autorizaciones muy específicas para ciertas operaciones de algunos bancos.

El encargado de las finanzas pública del país refirió que una moneda tiene tres características: es una unidad de medida, es un medio de cambio y una reserva de valor.

más para leer Banco Azteca evalúa utilizar bitcoin, asegura Ricardo Salinas Pliego

Sin embargo, dijo Herrera, la criptomoneda no es reserva de valor, “es un activo hoy que se considera especulativo por sus variaciones; no es tampoco un medio de cambio, un porcentaje muy alto está asociado a operaciones ilegales, porque no hay trazabilidad”.

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que se tiene registro de 23 plataformas de criptomonedas que operan en el país y que presentan sus avisos ante este organismo.

“Sí hemos encontrado tres casos de irregularidades: una banda de nigerianos, un tema de trata de personas y un tema de hackers, en donde la operación de lavado de dinero se efectúa a través de criptomonedas; todo se ha denunciado ante la Fiscalía General de la República”, añadió.

te puede interesar Precio del bitcoin hoy lunes 28 de junio de 2021

La vicepresidenta del GAFI, Elisa de Anda, precisó que cuando los activos virtuales o monedas digitales son términos genéricos, porque hay públicos y privados, dependiendo de la naturaleza de quién los emites.

También se distinguen entre los que son estables y no estables, por eso un ente privado puede emitir activos virtuales de naturaleza estable, como los intentos del denominado el "proyecto Libra”, que lanzó Facebook, el cual está en pausa.

“Es importante esa precisión, porque no todos se cuecen de manera conjunta y no todos deben de ser regulados y supervisados y analizados de la misma manera”, subrayó.

sigue leyendo Ven en volatilidad de las “cripto” gran riesgo

El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró ayer que Banco Azteca analiza la entrada del bitcoin "y seguir promoviendo la libertad".

A través de un mensaje por redes sociales, afirmó que el bitcoin es una buena forma de diversificar el portafolio de inversión.

"Creo que cualquier inversionista debería ponerse a estudiar sobre las criptomonedas y su futuro. En Banco Azteca estamos trabajando para traerlas a nuestros clientes y seguir promoviendo la libertad", destacó.