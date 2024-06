Estas son las monedas conmemorativas que sí te aceptan en el Monte de Piedad

El Banco de México es el órgano, que entre otras cosas, se encarga de sacar a la circulación billetes y monedas, corrientes en el país, aquellas que sirven de cambio y que mantienen la economía activa.

Sin embargo, también es reconocido por crea piezas dignas para las vitrinas de los coleccionistas, por si fuera poco, algunos de estos ejemplares se han convertido a nivel mundial en artículos del deseo, como lo es el billete de 50 pesos, mejor conocido como “el ajolotito”, que en 2022 ganó por segundo año consecutivo, como el más bonito del mundo, esto según la Asociación Internacional de Billetes de Banco (IBNS por sus siglas en inglés).

En tal sentido, es importante señalar que la numismática, se ha convertido en una verdadera pasión, que lleva a ofertas piezas, de las denominadas conmemorativas, a través de las diversas plataformas de Internet, en precios que sorprende, pues por ejemplo, hay monedas conmemorativas que llegan a ofertar hasta en 160 mil pesos, muestra de ello es la moneda de 50 pesos de1982, conocida como Coyolxouhqui - Templo Mayor Maya, en realidad su composición es de níquel, pero tiene algunas características que los coleccionistas buscan.

Moneda de 50 pesos de1982 Foto: Especial

Monedas que reciben en el Monte de Piedad

Es de señalar que, algunas personas piensan en poder llevar sus colecciones a diversos centros de empeño, como puede ser el Nacional Monte de Piedad, una institución que se caracteriza por prestar dinero a cambio de metales preciosos como el oro o la plata.

Pero algo hay que tener presente, si llevas al “monte” una moneda como la que se describió líneas arriba, no te las reciben, es decir, no te van a prestar nada, pues ese metal no es codiciado para sus estándares.

Aquí la lista de monedas que sí son bien recibidas, dependiendo su metal puedes recibir una suma de dinero correspondiente al valor del metal:

ORO

De 21K de la Familia del Centenario

De 21K de oro (otras)

De 24K Crédito Suizo

Monedas de plata:

PLATA

Plata 0.999

Plata 0.925

Plata 0.920

Plata 0.800

Plata 0.720

Plata 0.625

Plata 0.500

Plata 0.100