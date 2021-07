T-MEC: CCE afirma que EU necesita a México para tener más competitividad

Con el T-MEC, México tiene la oportunidad de sustituir las importaciones que Estados Unidos le hace a China, así como aumentar su competitividad frente a otras potencias, por lo que ellos nos necesitan a nosotros y “no es la buena fe nortamericana que va a ayudar a su vecino que está pobre”, expresó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Durante su participación en el conversatorio "T-MEC, motor de crecimiento económico", organizado por la Secretaría de Economía (SE) en el primer aniversario del acuerdo comercial, afirmó que México se debe preparar para que, en la revisión del tratado que se hará en cinco años, los socios comerciales no busquen inventar algún incumplimiento.

“Podemos viabilizar y hacer eficientes las cadenas de valor y podemos darle a Estados Unidos la competitividad que no tiene. Necesitan de nosotros. No es el favor que nos van hacer, no es la buena fe nortamericana que va a venir a basarse en ayudar a su vecino que está pobre y que de alguna manera quiere un desarrollo. Nos necesitan”.