Tramitología golpea inversión en el sector inmobiliario

“En el sector inmobiliario, el tiempo cuesta dinero”. Antes del 2018 las inversiones inmobiliarias en la Ciudad de México representaban más del 80 por ciento del total de los proyectos; hoy, ese porcentaje se desplomó a sólo 40 por ciento, debido a la tramitología a la que se enfrentan los desarrolladores para obtener permisos y licencias, aseguró María José Fernández, directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

En entrevista con La Razón, la directiva sostuvo que los constructores han trasladado sus inversiones a otros estados de la república porque dejarlas en la Ciudad de México representarían pérdidas de tiempo y dinero. Estados como Jalisco, San Luis Potosí y Nayarit les han abierto las puertas para que construyan vivienda, centros comerciales, naves industriales, hoteles y proyectos turísticos; mientras que Yucatán, Quintana Roo y Nayarit son las entidades donde se han construido más proyectos del sector turístico.

“Muchos de los socios trabajan con fondos internacionales, entonces, para invertir su dinero en un proyecto inmobiliario que va a tardar muchos años deben tener la certeza de que si cumplen con todo lo que marca la ley, si cuentan con los permisos y las licencias, el proyecto va a poder transitar de forma armónica y se va a poder hacer en el tiempo que estaba pensado hacerse; lamentablemente, conseguir permisos en la Ciudad de México se ha vuelto algo que toma mucho tiempo” explicó la directora de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.

Gene Towle, socio director de la consultora Softec, aseguró que, en la Ciudad de México, desde 2018 hay un colapso de inversión debido a la clausura de todos los proyectos de construcción por parte de la actual administración, lo que ha complicado la realización de los trámites, de ahí que la inversión haya caído de manera considerable.

En 2017, según estimaciones de Softec, se otorgaron alrededor de mil 400 permisos de construcción a proyectos que principalmente estaban ubicados en la alcaldía Benito Juárez; no obstante, para 2022, se observó que sólo se otorgaron cerca de 400.

La tramitología siempre ha frenado el desarrollo inmobiliario, además, si se le suma el tema de la factibilidad de servicios, provoca que no se dé la velocidad que el mercado demanda, aseguró Jorge Paredes, presidente de la firma Realty World. “México tiene un déficit histórico de vivienda, y al final para poder proveer al mercado de suficiente oferta, se requiere que haya más facilidades”.

Añadió que la ADI vio con buenos ojos el anuncio que realizó el año pasado la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien anunció que en la capital del país se estaban digitalizando muchos procesos, no solamente en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), sino también en el registro y en el catastro.

Gráfico

“Si no se aceita la maquinaria, no se aceleran los trámites” dijo Paredes respecto a que también se deben eliminar los “moches”, por ello, aseguró que la digitalización de trámites debe permitir que se acabe con estas prácticas; aunque dijo no es un fenómeno exclusivo de la Ciudad de México, sino también de otras entidades del país, ya que la gente que trabaja en las dependencias está muy acostumbrada a pedir gratificaciones.

En mayo del año pasado Claudia Sheinbaum, anunció que algunos trámites de construcción se realizarían de forma digital: alineamiento y número oficial, publicación vecinal, manifestaciones de construcción, avisos de terminación de obra, entre otros. En ese momento, aseguró que con esas acciones se invertiría más en la ciudad y se reduciría la corrupción.

La directora de la ADI reconoció que las autoridades de la Ciudad de México han demostrado “buena voluntad” para desatorar estos trámites; sin embargo, la voluntad no cambia la situación. Sacar permisos y licencias no se hace de forma ágil, situación que ha causado que las inversiones se vayan a otros estados del país.

Relocalización. La ADI señaló que las inversiones que se harán en el resto del país, con motivo del nearshoring, son viables, pero antes se debe resolver el tema de la infraestructura hidráulica, eléctrica, y de gas, así como se debe resolver el tema de seguridad.

Además, es indispensable se encuentren las condiciones para el uso de suelo y se contemplen las opciones urbanas que los trabajadores necesitan: como el acceso a vivienda adecuada, servicios, clínicas, escuelas, y espacios públicos, de ahí que el nearshoring debe verse como un proyecto a largo plazo, en donde la iniciativa privada participe en conjunto con el sector público, señaló María José Fernández, al dar a conocer la 20° edición de The Real Estate Show, el evento más importante del sector inmobiliario, que se llevará a cabo el 14 y 15 de mayo.

Para Gene Towl, es necesario que se amplié la producción de energías limpias, actualmente se producen 5.5 millones de m2 de naves, si se incentiva la generación de energía limpia podría crecer al doble el número de metros construidos.