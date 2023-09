Tener a punto nuestras actividades y pago de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria siempre es lo más recomendable. Evitar multas, pagar a tiempo los impuestos, realizar en tiempo y forma las declaraciones anuales para evitar contratiempos...

Hay formas en las que puedes estar regalando tu dinero al SAT y no te das cuenta. Independientemente de que pagues tus impuestos, hay ocasiones en que tu dinero se puede ir como agua y no te das cuenta que es porque tienes malas prácticas -que no ilegales-. Aquí te decimos cuáles son.

Tres maneras en que le estás regalando tu dinero al SAT y no te das cuenta

Entre multas que pueden ser acumulables, no pagar a tiempo o incluso no poner a disposición de los clientes los CFDI de tus actividades, pueden ir entre los 17 mil y 97 mil pesos, y en caso de reincidencia, pueden clausurar tu negocio entre 3 y 15 días, hay diversas acciones con las que le estás regalando tu dinero al SAT. ¿Cuáles son? Checa: