Turismo disminuye la pobreza extrema en BCS

El turismo es la actividad económica más importante de la carga productiva de Baja California Sur, lo que ha permitido que se reduzca la pobreza extrema. Una de cada 100 personas se encuentra en dicha condición; es decir, sólo el 1.0 por ciento de la población sudcaliforniana, mientras que a nivel nacional esta proporción es una de cada 13 o 7.1 por ciento de la población viven en esta condición, señaló Francisco Madrid Flores, director de STARC Anáhuac Cancún, en la presentación del informe Los otros datos del turismo en Baja California Sur.

“¿Qué pasa con Baja California Sur? Es el estado con menor proporción de personas viviendo en pobreza en todo el país… ¿Qué hay detrás de esto? Pues la actividad turística es la actividad económica más importante de las que llevan la carga productiva del estado, esto sucede en Baja California Sur precisamente por el turismo”, indicó Madrid Flores.

El director de STARC consideró que en el estado hay al menos cinco municipios donde hay menos pobreza y Los Cabos es el primero; La Paz es el segundo; Mulege, tercero; Comondu, cuarto y Loreto, quinto.

Por su parte, Rodrigo Esponda Cascajares, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), coincidió en que la actividad ha logrado reducir la pobreza extrema, porque se ha conformado “un modelo de gobernanza único” en el que la Iniciativa Privada ha tenido una participación constante durante muchos años, además de que siempre se ha priorizado el beneficio colectivo al particular.

Destacó que el tema de la seguridad es un ejemplo de cómo se ha trabajado, no sólo en acciones y propuestas, pues la IP aporta los recursos económicos; incluso señaló que la promoción que se hace en turismo no se podría hacer si no existiera el soporte que da el sector privado y que gracias a ese modelo de participación privada y pública es que se generan “condiciones de gobernanza más estables”.

Esponda Carcajares expuso que otra muestra de la participación de la IP en la toma de decisiones es que incluso en el Comité Técnico de Fiturca, desde hace 25 años, existen cinco asientos y tres de ellos pertenecen al sector privado y dos al público, pero la IP siempre ha buscado complementar y apoyar las iniciativas y políticas públicas.

El directivo aseveró que este modelo ha funcionado, porque en Los Cabos hay un factor de aislamiento que incide y permite que se den estos resultados.

“Nosotros estamos ubicados a mil 800 kilómetros en la punta de la península de California y la única manera para llegar, es por avión, no hay otra forma más que llegar por avión y este sentido de aislamiento nos ha hecho entender que tenemos que trabajar todos de manera colectiva”, sostuvo Esponda.

De acuerdo con el director general de Fiturca, a pesar de la posición geográfica del estado y específicamente de Los Cabos, Baja California Sur, es el destino turístico número tres en cuanto al volumen de viajeros internacionales; la derrama promedio de los visitantes internacionales es 2.5 veces más que el promedio de derrama a nivel nacional.

También, es el cuarto destino en recepción de cruceristas, además de contar con dos aeropuertos con conectividad hacia 30 ciudades de Estados Unidos y tráfico regional; asimismo, el aeropuerto de Cabo San Lucas, es el número uno en llegada de visitantes en aviación privada con 10 mil personas al mes, e incluso el gasto medio de los turistas es de 2 mil 500 dólares con una estancia promedio de siete días.