Ven carencia de infraestructura de telecom en el Interoceánico.

La implementación del Corredor Interoceánico como se conoce requerirá de servicios de conectividad a lo largo de los 79 municipios por los que pasará el proyecto; sin embargo, la consultora The Social Intelligence Unit (The SIU) adelantó que parte del programa registra rezagos en cuanto a cobertura de Internet, para la consecución de la conectividad universal.

La firma refiere que tan sólo el promedio de cobertura de Internet fijo o móvil en las regiones del proyecto no sobrepasa la mitad de la población en ninguna de las dos entidades federativas, lo que quiere decir que equivale a 46 por ciento de los habitantes para el caso de las 46 demarcaciones de Oaxaca y 46.7 por ciento para el caso de los 33 municipios de Veracruz.

En entrevista con La Razón, Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit sostuvo que si bien este porcentaje es preocupante, existen otras zonas por las que también pasará el Tren Interoceánico que no tienen acceso a Internet.

“Preocupa ese porcentaje de 46 por ciento, pero puedo decir que ese número sólo es en las zonas pobladas; sin embargo, este tren viaja por zonas no pobladas que definitivamente puedo apostar que la gran mayoría no está iluminada con señal de Internet; es decir, no tienen cobertura”, destacó.

El experto refirió que no se tiene conocimiento de que se haya pensado en algún plan funcional para el despliegue de Internet en los lugares por los que pasará el proyecto, lo que hace pensar que no existe una planeación integral.

No obstante, recordó que el año pasado se anunció que el proyecto del Corredor Interoceánico construiría una red de fibra óptica, con un tritubo de 144 hilos, lo cual es correcto y necesario para proveer a 2.4 millones de potenciales beneficiarios en los municipios de interés, pero aún resulta insuficiente ya que se necesitará de actores capaces de iluminar la fibra y operadores que presten los servicios, entre otros requerimientos de infraestructura, sostiene el análisis.

“A nivel mundial se estila mucho que en donde despliegas vías ferroviarias o autopistas, simultáneamente se construye un ducto en el que se coloca la fibra óptica o como se le llama, fibra oscura, es cuando tienes sólo la fibra físicamente sin los equipamientos en los extremos para iluminarla. Si la pones en activo para la comunicación, se vuelve más caro por la obra civil. Entonces creo que hoy que están en este punto, es el momento para realizar estas inversiones”, añadió.

De acuerdo con el análisis, el programa del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec tiene por objeto convertirse en una plataforma logística que conecte los océanos Atlántico y Pacífico para facilitar comercio internacional.

Para su despliegue contempla la rehabilitación de vías férreas para dos líneas (Línea Z y Línea FA), la modernización de dos puertos (Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz), y la construcción de 12 Polos de Desarrollo del Bienestar a lo largo de 79 municipios de Oaxaca y Veracruz relacionados con el programa regional del CIIT.

Ante esto, el análisis de The SIU refirió que después de analizar parte del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información en el sistema ferroviario y de reconocer los alcances de conectividad tanto social como la destinada a la productividad que podría impulsar el CIIT, conviene establecer el camino hacia propuestas de política pública de telecomunicaciones para el sector ferroviario.

Éstas tendrían que estar encaminadas a la modernización del sistema ferroviario, que se lograría a través de un programa con recursos fiscales para el aprovechamiento de Tecnologías de la Información, para crear un Sistema Ferroviario Mexicano Inteligente.

Ante ello, sostiene, se deberán enfocar los esfuerzos en modernizar con TI aspectos como la adquisición de dispositivos que alimenten con información los sistemas de generación y analítica de datos que permitan una mejor administración de los recursos ferroviarios, así como el monitoreo y control de la carga.

Mientras que otras medidas deberán estar centradas en la automatización y digitalización del sistema ferroviario, basadas en elementos como la creación de un micrositio con información sobre la infraestructura del país que permita una regulación más eficiente por parte de la autoridad sectorial, así como impulsar el aprovechamiento de sistemas de comunicación de última generación.