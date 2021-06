Ven remesas y pagos en negocios potenciales para la stablecoin MMXN

Una vez que la compra-venta de la criptomoneda MMXN, correlacionada con el peso mexicano, logre una buena penetración en el mercado, el siguiente nivel será transaccionar las remesas y el pago de bienes y servicios en establecimientos, destacó José Guadiana, vicepresidente de comunicaciones de Moneta Digital.

Esta firma lanzó el pasado 17 de junio MMXN, la primera criptomoneda del tipo stablecoin que va uno a uno con el peso mexicano; es decir, que por cada unidad que se adquiera se crea una reserva con la moneda nacional, así se aminoran los impactos por volatilidad y se asegura que habrá activos respaldando la inversión.

“Las stablecoins están en blockchain y están pensadas en tener un valor estable, contrario a otras criptodivisas que están desvinculadas a un tipo de activos que acredite su valor. De esta forma MMXN está respaldado uno a uno con el peso mexicano, además de estar regulado, lo que brinda mayor confianza”, afirmó José Guadiana en entrevista con La Razón.

A futuro, esperan que MMXN sea un medio para el envío de remesas, que en México representan cerca de 4.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); pero también hacer transferencias a negocios y pagar por servicios, para lo cual se deberán desarrollar las Finanzas Descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés), que son productos financieros que no tienen relación con intermediarios, como los bancos, y son controlados por las personas que invierten.

“También queremos hacer DeFi por si el usuario no quiere comprar otras criptomonedas en algún momento, va a poder retener el MMXN para una cuenta en la cual se pueda generar un incremento al valor digital. Así se podrían hacer pagarés, crowdfunding o préstamos”, mencionó José Guardiana.

Gráfico

Sobre esta iniciativa, Edgar Arenas, gerente de Promoción en Estrategias de Inversión de CI Banco, comentó que las criptodivisas están generando caminos nuevos y novedosos, ya que este tipo de monedas llevan 133 meses desde su aparición en el mundo, por lo que es un mercado nuevo.

Sin embargo, para el experto el principal obstáculo para la implementación de la criptodivisa MMXN es la baja educación financiera que hay en el país, ya que el entendimiento del criptoespacio requiere ciertos conocimientos.

Esto contrasta con lo revelado por la consultora de mercados, Statista, respecto a que México es el noveno país con más personas usando criptomonedas, sólo detrás de Chile, Argentina y Perú.

“Están intentando desarrollar un nuevo modelo de negocio, pero será a muy largo plazo. Creo que el riesgo de las criptomonedas es irlas entendiendo. Matemáticamente el bitcoin y algunas otras son perfectas, pero si no sabemos conceptos básicos no lo vamos a entender, ésa es una limitante para el país por la educación financiera”, explicó.

Gráfico

CRIPTODIVISAS, UN CAMINO A LARGO PLAZO

Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), comentó que cuando las autoridades hagan un análisis profundo y se entienda la diferencia de una criptomoneda emitida por cualquier banco central como moneda de cambio, se tendrán características muy diferentes a lo que se conoce actualmente.

“Por medio de la ABM hemos tenido conversaciones con los diferentes reguladores, en particular con el Banco de México. Claramente la señal es que las criptomonedas, por el momento, no serán y no se ve que en el futuro cercano, sean un elemento de cambio”, abundó.

En este sentido coincidió el vicepresidente de comunicación de Moneta Digital, pues afirmó que MMXN no busca competir con el peso mexicano o ser la parte virtual de la moneda nacional, porque no está regulado por un ente gubernamental.

Más bien, subrayó, su objetivo es acelerar la adopción de criptomonedas en México para que se pueda incorporar al mercado global más rápido.

Regulación de China a minería tira bitcoin

El bitcoin cerró ayer en 32 mil 551 dólares, con una caída de 8.58 por ciento respecto a su último cierre de cotización, debido a que China intensificó sus esfuerzos para contrarrestar la minería de criptoactivos.

Según información de Reuters, el banco central de China dio a conocer que convocó a algunos bancos y empresas de pago, incluidos el China Construction Bank y Alipay, instándolos a tomar medidas enérgicas contra el comercio de criptomonedas.

Un análisis de eToro detalló que en la provincia china de Sichuan, una de las regiones más grandes de minería de aquel país, las autoridades ordenaron el cierre de 26 de los proyectos mineros mientras realizan investigaciones sobre la contaminación que genera la creación de criptodivisas.

Lo anterior, aunado a los constantes tuits de Elon Musk, CEO de Tesla, respecto a que no permitirá su uso hasta que garantice ser más sustentable, llevan al bitcoin a la mitad de su valor desde su pico de abril de casi 65 mil dólares.