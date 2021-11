Viajes de negocios crecen 26%

Tras una caída de 61 por ciento en la derrama global en este tipo de turismo, al cierre de este año se espera que crezca 26 por ciento respecto a lo observado el año pasado, señaló el informe Adapting to Endemic Covid-19: The Outlook for Business Travel, realizado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el documento presentado, para 2022 la perspectiva en el gasto será aún mayor hasta alcanzar una perspectiva de 34 por ciento respecto al pandémico 2020, destacó el organismo internacional.

El año pasado, el sector de viajes y turismo sufrió pérdidas de casi 4.5 billones de dólares, y más de 62 millones de personas perdieron sus empleos. El gasto de los visitantes nacionales disminuyó en 45 por ciento, mientras que el gasto de los turistas internacionales cayó en 69.4 por ciento. Todo esto en comparación con los niveles del 2019, año en que la mayoría de los principales países dependían de los viajes de negocios para el 20 por ciento de su turismo.

Con el fin de acelerar la recuperación de los viajes de negocios, el informe recomienda a las empresas ajustar sus modelos de ingresos, ampliar el enfoque geográfico y mejorar los servicios digitales.