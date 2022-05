Cae jefe de navegación aérea ante evidencias de riesgo al alza

El hasta hoy director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Hernández Sandoval, renunció a su cargo este domingo en medio de señalamientos de omisión respecto a la seguridad aérea por parte de organismos nacionales e internacionales, controladores aéreos y la misma autoridad del sector. En su lugar suena el nombre de Ricardo Torres Muela.

La información se dio a conocer un día después de que se revelaran unos videos en los que se observa un incidente grave en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que involucra a dos aeronaves de Volaris.

En el video se escucha a un controlador aéreo otorgar el permiso a la aeronave XA-VRV de aterrizar en la pista 05L en la cual se encontraba la aeronave N545VL que despegaba a Guatemala.

Ante esto, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), Rogelio Jiménez Pons, aseguró que, si bien este incidente fue determinante para aceptar la renuncia de Víctor Hernández, desde hace tiempo existían antecedentes y señalamientos en su contra, además de que la industria se encuentra en crisis por este tema.

“Ya tenía rato que la industria tenía mucha inconformidad con él, ahora entregó su renuncia y vamos a tratar de superar esta situación, porque la industria está en crisis. Tuvimos que juntarnos con la parte técnica donde acordamos que se tiene que buscar soluciones a las críticas fundadas y no infundadas de lo que está pasando”, aseguró el funcionario federal en entrevista con La Razón.

Jiménez Pons aseguró que Hernández Sandoval renunció este domingo, después de que se diera a conocer el incidente de los aviones de Volaris y aunque se contemplaba que el funcionario dejara el cargo desde hace tiempo, se optó por tener “prudencia” y hacerlo después de que entrar en operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con la finalidad de evitar politizar el rediseño del espacio aéreo.

. Gráfico: La Razón de México

“(Su salida) está relacionada con el incidente de anoche, pero ya tenía varios antecedentes, ya había muchas cosas contra Víctor, pero el evento del sábado en la noche fue importante y grave. No debemos soslayarlo, ya fue un asunto muy importante y como resultado de eso Víctor renunció, pero hay que resolver muchas cosas en el sector”, sostuvo.

Aseguró que la salida del director de Seneam abre la puerta para que se transparente el funcionamiento del Seneam, ya que asegura no se conocen de manera formal muchos incidentes suscitados.

Ante esto, José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), señaló a este medio que situaciones como el incidente del sábado son sucesos que se han venido agravando desde que inició la administración de Víctor Hernández, situaciones que en su momento han sido denunciadas y donde la autoridad fue omisa.

“Son situaciones que se han venido agravando desde que empezó la administración del director Víctor Hernández. En el día a día nosotros hemos denunciado para evitar que se hiciera grave, ya estábamos llegando a niveles muy delicados, ojalá y aquí se detenga y se pongan los correctivos necesarios y me refiero a tomar acciones para corregir esos procedimientos que se hicieron muy mal para evitar la represión, el hostigamiento, contra los controladores aéreos”, comentó Covarrubias.

A lo anterior, se suma que el jueves de la semana pasada la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, por sus siglas en inglés) alertó que desde que opera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por el que se rediseñó el espacio aéreo, se han registrado constantes alertas por acercamientos de aviones con el terreno (cerros), desvíos por demoras excesivas y aeronaves que aterrizan con poco combustible.

Lo anterior resultó en una reunión que se realizó el sábado, en la que estuvieron presentes la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés); la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el Seneam, el Sinacta, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), entre otros.

En dicha reunión se buscó, señala Jiménez Pons, trazar un plan que elimine las deficiencias actuales del Seneam, como el transparentar la información de eventos siniestros como los ocurridos el sábado y como los que han señalado las autoridades internacionales.

SICT a comparecencia. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que buscarán la comparecencia del titular de la SICT, Jorge Arganis Díaz Leal, para que explique las demoras e incidentes en la conectividad del AICM.

Al acudir a la clausura de la quinta generación de “10 por México. Taller Legislativo para las Juventudes”, señaló que la Cámara alta se debe involucrar en este asunto, por lo que también llamarían a los responsables de Aeronáutica Civil.

Indicó que lo que se ha observado en los últimos días en el AICM son desvíos de vuelos hacia otras terminales, demoras excesivas, incidentes de conexión, problemas en el abastecimiento del combustible e incluso alertas por el acercamiento de aviones, lo que, dijo, debe atenderse.

“Ahora que he estado viajando en los aeropuertos estos dos últimos días, me preocupan las tardanzas y la demora; y era un ciudadano más, era un usuario más, pero hay miles de personas que estaban molestas porque perdieron sus conexiones, perdieron sus vuelos, demoraron horas. Yo mismo perdí cerca de siete horas, seis horas arriba de un avión y no es usual.