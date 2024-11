“El único elemento de Trump es la amenaza en el tema comercial”

Donald Trump, quien ganó la elección presidencial en Estados Unidos (EU), cuyo partido logró mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado y la mayoría de los ministros de la Corte Suprema simpatizan con él, amenaza con poner aranceles a México si no detiene la “avalancha de criminales y drogas”.

Durante su campaña aseguró que, de ganar la presidencia y si México no cumplía los tratados comerciales, la migración y no combatía a los cárteles, impondría aranceles del 25% de manera inmediata a todos los productos de nuestro país.

El año pasado, México se convirtió en el primer socio comercial de EU, con más de 426 mil millones de dólares en mercancía intercambiada entre ambos. Un conflicto comercial sería muy perjudicial para nosotros.

Esta semana para La Razón, platicamos con Ildefonso Guajardo, quien fue secretario de Economía y líder del equipo negociador del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC).

Bibiana Belsasso (BB): ¿Afectará a México en el tema comercial la llegada de Donald Trump?

Ildefonso Guajardo (IG): Creo que el reto de México, no solamente en la parte de la integración comercial y de los tratados, también tiene que ver con la agenda bilateral muy compleja, que nos lleva a ser un país de tránsito para migrantes, nos lleva a ser una amenaza por el tráfico de fentanilo y la afectación que ha tenido en la mortalidad juvenil. El problema, más que la integración y el tratado, es que nuestra agenda conjuntamente es muy compleja y Trump, que no es la primera vez que tenemos que sentarnos a negociar con él, tiene definiciones muy claras, una gran parte de la plataforma de su campaña fue muy dura, antimigrantes, estableciendo que hará una megadeportación de paisanos que tienen años o décadas viviendo en EU, lo cual no es tan fácil montar un operativo de ese tamaño, pero que, sin duda, debemos estar muy atentos para proteger los derechos de nuestros connacionales. ¿Qué es lo que nos hizo en el sexenio de López Obrador? Traía una presión tremenda con migración y nos amenazó con un tema comercial, de imponer aranceles, y le hicimos caso inmediatamente. Lamentablemente, nos comimos el blof y cedimos a la presión, accediendo a cruzar temas que no deberían cruzarse en la negociación. Ahora, ha dicho que va a imponer aranceles a productos mexicanos si no cooperamos en temas migratorios. Nos queda claro que va a utilizar el tema comercial y la revisión que se aproxima en el 2026 como una manera de presionar para que cooperemos en los temas que a él le interesan, pero al mismo tiempo, esto nos debe llevar a una conclusión muy sencilla: el único elemento que tiene para presionarnos, obviamente, es en las amenazas sobre la relación comercial, pero, al mismo tiempo, sabe que ése es su único instrumento.

Entonces, para aquéllos que creen que podría ser el fin del tratado, están muy equivocados, porque perdería un instrumento que le sirve para aumentar su peso en la mesa de negociación de los temas de la agenda que tiene EU con México. ¿Qué espero? Que efectivamente, en materia comercial él hable de que no vamos a una revisión, sino a una renegociación, lo cual no es así lo que dice el tratado. Un tema muy importante que México tiene que aclarar, es la presencia de inversión china aquí, que es uno de los temas que más le preocupa a una administración de Trump en la guerra comercial con China. Entonces, tenemos que estar muy preparados para definir una estrategia de negociación en el mejor interés de México.

BB: ¿La reforma al Poder Judicial afectará la relación?

IG: Si llegaran a concretar la eliminación de los órganos autónomos, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Competencia, la Comisión Reguladora de Energía, ésas sí son violaciones directas, porque están claramente bien establecidas la autonomía y la libertad de acción para garantizar piso parejo para la competencia, en donde el Gobierno no favorezca por conflicto de interés a las empresas del Estado, en materia de energía o de petróleo. La reforma judicial, en un principio, no puede ser sujeta a un panel por la libertad soberana de México, pero si no se produce con esta reforma un sistema de justicia transparente, eficiente, socialmente responsable, sí va a haber elementos de demandas de inversionistas que no sean tratados de manera transparente y claros sus derechos en México.

El exsecretario de Economía, en imagen de archivo.

BB: ¿Dónde ves tú que pudiera ser el mayor riesgo?

IG: Sin duda hay violaciones que está cometiendo México, pero también EU, cuando hicieron la mala interpretación de las reglas de origen automotriz de cómo se debe cumplir con la proveeduría de autopartes, los estadounidenses perdieron el panel y no los hemos llevado a una exigencia de cumplimiento con ese panel, y también fue una violación al tratado. Los tres países deben hacer su mejor esfuerzo por evitar esas violaciones y darle fuerza a un instrumento que es fundamental para promover la inversión en América del Norte.

BB: Ahora que tome posesión Trump estamos ante una posición completamente distinta, ¿cómo se puede sobrellevar?

IG: La agenda es compleja. El Gobierno mexicano tiene que entender que tenemos que hacer la tarea interna necesaria para garantizar la protección de los mexicanos, pero al mismo tiempo, tomar control de nuestras fronteras por beneficio de México. No aceptar imposiciones de EU sobre ser un tercer país seguro, donde nos dejan aquí el problema, mientras ellos se llevan años para definir asilos políticos para migrantes. Debemos tener claridad de dónde están nuestras fortalezas en la negociación y también de que somos socios estratégicos en América del Norte y tenemos ciertos compromisos para cuidar a América del Norte frente a otros países, como China. Entonces, mientras tengamos transparencia y claridad en esa definición y estrategia de negociación, podemos contener toda esta incertidumbre que se ha generado con la llegada de Trump.

BB: México ha hecho alianzas comerciales importantes con China. Todos los días se abren agencias de coches chinos, tuvimos un problema porque envían acero, lo sellan como si fuera mexicano y lo mandan a EU; me imagino que eso van a reclamar.

IG: De que estén usando triquiñuelas para hacer ese tipo de actividades ilegales no quiere decir que sea una alianza explícita del Gobierno mexicano con el de China. Yo creo que más bien es una falla de inspección y de capacidad de vigilar los procesos para que no haya triangulación de productos chinos a través de territorio mexicano, pero eso es más que nada hacer una aplicación estricta de la justicia, de combatir la corrupción en aduanas y de tomar control del territorio nacional.

BB: Hay algo muy importante que dijiste: si desaparecen los órganos autónomos sí se estarían violando los acuerdos comerciales, ¿qué podría pasar?

IG: En el capítulo de empresas del Estado, están obligadas a un comportamiento donde no haya favoritismos y una Cofece en manos del Gobierno, bueno, ya lo vimos, el Presidente López Obrador se enojaba con Cofece cada vez que le daban un manotazo a Pemex por impedir la exportación de gasolinas, por querer generar competencia desleal, mientras que si la Cofece va a formar parte ahora de la Secretaría de Economía, pues el Gobierno va a tener un conflicto de interés para proteger las empresas del Estado contra el inversionista privado. Afortunadamente, un acuerdo comercial también te da instrumentos para diferir, entonces ¿qué va a hacer EU? Llevarnos a consultas y, si no resultan satisfechos en consultas, crear un panel de reclamo Estado a Estado para exigir corrección de la actitud de México o compensación por el daño causado.