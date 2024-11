Ausencia, mensaje, deslinde en el Edomex

Y fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la que esta semana envió un mensaje claro al ausentarse del informe anual del presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi. Y es que en vez de ir a escuchar cómo éste presentaba los resultados de su administración, la maestra optó por asistir al Primer Foro de Prevención del Maltrato Animal, que se realizó en Metepec, dejando clara así, nos cuentan, su prioridad hacia temas sociales. Ah, pero quienes conocen del acontecer político en la entidad, consideran que hay otra variable a considerar: resulta que la ausencia de la gobernadora fue también un deslinde frente a las acciones del presidente del Poder Judicial, quien, ha trascendido, intentó influir en la reforma judicial estatal como un último intento por mantener control en un ámbito donde su liderazgo ha sido cuestionado y ha enfrentado críticas por su manejo interno. Ahí el dato.

SSC cierra paso a impunidad

Vaya que ha estado nutrida la lista de buenos resultados de las fuerzas del orden esta semana. Y es que ahora se dio a conocer que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dependencia a cargo de Pablo Vázquez y de la Fiscalía General de Justicia, ejecutaron tres órdenes de aprehensión contra los tres involucrados en la agresión a la diputada suplente y activista Diana Sánchez Barrios. Las acusaciones en contra de quienes actualmente se encuentran detenidos incluyen los delitos de homicidio calificado y tentativa de transfeminicidio. Según las investigaciones, los tres detenidos habrían participado en un ataque con armas de fuego que resultó en la muerte de dos hombres y dejó gravemente herida a Sánchez Barrios. Fue el titular de la corporación quien dio cuenta de lo anterior y agradeció el apoyo brindado por la fiscalía capitalina y por autoridades mexiquenses.

Presupuesto para la Cuauhtémoc

Y fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien acudió ahora a la mesa de trabajo con diputados del Congreso de la Ciudad de México, a plantear las necesidades presupuestales de su demarcación. Y ha señalado, nos comentan, que si bien los habitantes de la demarcación son 500 mil, ésta tiene una población flotante de cinco millones de personas que impactan sobre los espacios públicos y el mantenimiento de éstos. La funcionaria ha refutado así el dato de 300 mil habitantes sobre la cual parte la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local para estimar el gasto para el 2025 de la Cuauhtémoc. “Queremos seguir siendo el corazón económico, cultural y turístico de la capital y para ello necesitamos y exigimos un presupuesto sincero, ajustado a nuestra realidad”, dijo Alejandra para plantear la exigencia de aumento del 10.6 por ciento en el presupuesto (407.7 mdp), lo que llevaría el techo presupuestal a 4 mil 224 millones de pesos. También informó que recibió un presupuesto de 8.6 por ciento (77.63 mdp) para operar el último trimestre, cifra insuficiente para cubrir necesidades.

El premio a Claudia Sheinbaum

Con la novedad de que ayer la Fundación Nobel para la Sostenibilidad entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum el premio a la Sostenibilidad 2024. Aunque acudió en su representación la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, la mandataria expresó su agradecimiento por el galardón en un mensaje que publicó en redes: “Gracias a la Fundación Nobel para la Sostenibilidad por este reconocimiento. Juntas y juntos cuidamos nuestros recursos naturales en beneficio de los pueblos”, escribió. Nos hacen ver que la entrega de este premio derivado de la implementación de políticas ambientales exitosas cuando fue Jefa de Gobierno —algunas de las cuales fueron respaldadas por la Universidad de Munich y la Universidad de California— perfila a Sheinbaum como una presidenta ambientalista de relevancia. Apenas hace unos días fue incluida también por la revista Time entre la lista de las personas más influyentes del mundo en la materia a las que denominó Titanes. Ahí el dato.

Calurosas bienvenidas en tierras panistas

Y fueron la presidenta morenista Claudia Sheinbaum y las gobernadoras panistas de Aguascalientes, Tere Jiménez, y de Guanajuato, Libia Denisse García, quienes ayer realizaron recorridos, cada una en su entidad, por módulos para el registro de la pensión Mujeres Bienestar, programa de carácter federal. “El día de hoy tuvimos el gusto de recibir a la doctora Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, en el municipio de Pabellón de Arteaga. Agradezco su visita y el trabajo coordinado que hemos tenido para impulsar proyectos en beneficio de Aguascalientes. ¡Bienvenida Presidenta!”, refirió Tere Jiménez tras la visita en un mensaje acompañado de imágenes en las que aparece junto a la mandataria y con la titular de Bienestar, Ariadna Montiel. Libia Denisse hizo lo propio: “No cabe duda que las mujeres sabemos hacer política de altura, hoy damos muestra del trabajo en equipo con la Presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Bienvenida a Guanajuato! Tierra de libertades y hogar de gente buena y chambeadora que nos quiere unidas para darles un mejor futuro”. Qué tal.

Raspones a la reforma en foro de la Corte

Y fue en un foro organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Norma Piña, donde a la reforma al Poder Judicial no le fue nada bien. Resulta que un par de catedráticos de renombre ayer fueron particularmente críticos con la enmienda hecha en México. Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, España, consideró que “México ha dejado de ser un Estado de derecho, lo fue en las últimas décadas y ahora ha dejado de serlo o va a dejar de serlo en la medida que se vayan implementando estas medidas”. Y ha sostenido, además, que la reforma acaba con la independencia judicial en México. No ha sido el único, pues el filósofo y jurista Luigi Ferrajoli, discípulo de Norberto Bobbio, ha señalado que la reforma judicial “equivale a la supresión de la separación de los poderes”, y ha planteado que espera que “la verdadera razón de esta reforma sea una suerte de analfabetismo institucional y no la voluntad explícita de una involución autoritaria”. Uf.