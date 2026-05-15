› Nuevos aires para Pemex

Muy destacada ha sido la designación de Juan Carlos Carpio como nuevo director general de Pemex, sobre todo en medio de la realidad y los desafíos que hoy enfrenta la empresa productiva del Estado, precisamente cuando el Gobierno federal anunció que redoblará esfuerzos para convencer a S&P Global Ratings de reconsiderar su decisión de ajustar su perspectiva de estable a negativa de la petrolera nacional. De ahí que sea relevante echar un vistazo a la trayectoria del nuevo timonel de la compañía, un hombre con probada experiencia en gestión de deuda gubernamental, antes ya trabajó en sanear los compromisos financieros de la Ciudad de México —que, nos recuerdan, para nada fue cosa menor—, tiene estudios de posgrado en gerencia pública, es especialista en administración financiera, finanzas públicas, trabajó en el diseño de planes integrales de capitalización con las secretarías de Hacienda y de Energía y, nos recuerdan también, ya le acreditan la reducción de las presiones de liquidez a corto plazo y optimizar el perfil de vencimientos de la deuda de Pemex, de ahí que Carpio, de entrada, suene como un fichaje adecuado. Atentos.

Donde la alianza se atora

Nos hacen ver que no importa cuántas veces el Verde, el PT y Morena ratifiquen su alianza político-electoral, pues en el día a día, sus voceros dan cuenta de que que la coalición tiene límites y uno de los más visibles es aquello del nepotismo, como lo dejó ver la dirigente nacional pevemista, Karen Castrejón, apenas unas horas después de participar en una conferencia de prensa con sus pares del guinda, Ariadna Montiel, y del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. “Quiero ser clara: en el PVEM estamos en contra del nepotismo”, declaró la también legisladora. Ningún problema en esa frase, hasta que apareció nuevamente la interpretación distinta a la de Morena. Resulta que los verdes lo entienden como designar a familiares en cargos públicos y lo ven distinto al caso de los cargos de elección popular. En esa lógica, mantienen la idea de impulsar a la esposa del gobernador de San Luis Potosí, la senadora Ruth González, como candidata al gobierno de esa entidad. “Muy probablemente ella será nuestra candidata sin considerarse nepotismo porque ahí estaría decidiendo el pueblo de SLP”, declaró Karen. ¡Qué tal!

El asedio de Batres

Digna de mención, nos dicen, ha sido la muy puntual observación que hizo la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel a su compañera, “la ministra del pueblo”, Lenia Batres, a quien señaló por acosar a una empresa privada al querer resucitar —sin fundamento constitucional— el cobro de un crédito fiscal por 4 mil 306 millones de pesos que ya había sido rechazado por el máximo tribunal en marzo de 2025. Se trata, según explicó Esquivel, de un claro ejemplo de violación al principio de cosa juzgada. “No podemos adelantarnos ni estigmatizar a una empresa que trae una resolución a su favor trayéndola dos veces aquí a la Suprema Corte”, declaró la ministra Esquivel en un argumento que —nos comentan— puso de nuevo en tela de juicio la solidez con la que opera la juzgadora Batres, a quien no le sobran los cuestionamientos por estar estacionada en una eterna curva de aprendizaje, cuando, además, se acerca el momento en que sea precisamente ella quien asuma la presidencia de la SCJN. Uf.

Complicado 15 de mayo

Y más vale, nos advierten con vehemencia, que nos preparemos para el aluvión de protestas y movilizaciones que acompañarán la conmemoración por el Día de las y los Maestros. Por lo menos en la Ciudad de México, se esperan los cantados actos anunciados por el gremio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la singular marcha convocada por el exdirector de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, quien, señalan, viene con ímpetu revanchista para pugnar por “la refundación” de la Secretaría de Educación, hoy bajo la gestión de Mario Delgado. Por si fuera poco, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que ya llevan varios días con manifestaciones —por lo que llaman la decadencia del Poli— harán lo propio desde su trinchera, muy sentidos, además, por señalar a funcionarios del Gobierno de perseguirlos y hasta amenazarlos de muerte tras una serie de protestas en las que exigieron la renuncia del director, Alejandro Reyes Sandoval. De modo que el pulso de este viernes estará marcado, más que por celebrar la docencia y sus vocaciones, por remarcar las carencias que tanto ha denunciado el sector.

Descontones a El Travieso

Y al que le están lloviendo descontones virtuales es al boxeador retirado Jorge El Travieso Arce. Y es que resulta que acaba de aparecer en un video acompañando a la diputada petista Karina Barreras, conocida como “Dato protegido”. Esta última, es sabido, fue identificada así en la controversia que protagonizó tras denunciar a una ciudadana por violencia política de género, a la que se condenó a disculparse todos los días durante un mes con la legisladora por poner un tuit crítico. En las imágenes que circulan, Barreras dice del expugilista que “ahora está del lado correcto de la historia”. Interviene luego Arce para decir que en algún tiempo eran grandes amigos pero por cuestiones políticas “nos distanciamos un poco y nos separamos, pero ahora la vida nos ha vuelto a unir y hoy juntos vamos a echar el chingazo”. Nos hacen ver que eso del “lado correcto de la historia” se refiere a que El Travieso ha saltado al bando de la 4T, pues en la elección presidencial pasada apoyó a Xóchitl Gálvez y antes el PAN lo lanzó como candidato a diputado, incoherencia que como un gancho al hígado, nos dicen, le está pegando en las benditas redes. Uf.

Encuestas y señalados

Aun cuando la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, Citlalli Hernández, han alzado la voz para advertir que habrá estándares más estrictos para designar candidaturas rumbo a los comicios de 2027, nos dicen que el comité guinda en Sinaloa no lo tiene del todo claro, después de que el líder estatal de esta fuerza política, Édgar Barraza, declarara que el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Mendívil “no serían descartables” en la encuesta con la que se decidirá quién abanderará a Morena en la competencia por la gubernatura de la entidad el próximo año. Y aunque —muchos dirán— no hay nada formal que impida a los referidos personajes participar en ese ejercicio interno, otros tantos dirán que basta y sobra con los señalamientos por vínculos con el crimen organizado que han hecho sobre ellos autoridades en Estados Unidos. Nos hacen ver que más que una cuestión de si hay evidencias o no en su contra, permitirles el paso en momentos de tanta presión desde Washington no sería una gran decisión. Uf.