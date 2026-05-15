Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La narrativa política a la mexicana merece un estudio. Todos los gobiernos procuran acomodar sus discursos y acciones de manera que perjudiquen a sus adversarios, los erosione electoralmente, al tiempo que incremente su popularidad y poder.

También es verdad que las sociedades nacionales suelen estar bastante desinformadas. La cosa pública no atrapa tanto como otros menesteres más próximos, morbosos o intrigantes.

Que el pueblo de México es avispado y muy politizado es un concepto parcial del expresidente López Obrador, con el cual quedaba bien mientras edificaba su épica social.

Indicadores oficiales nos dicen que no crecemos. El país no genera la riqueza necesaria para provocar movilidad social. Los pobres tienen más asistencias, pero no un ingreso como recompensa de su trabajo.

Fenómeno que refleja la precariedad de empleos y oportunidades que padecen estructuralmente amplias franjas de la población en edad productiva. El origen socioeconómico sigue siendo cruel destino e injusta condena.

La inseguridad que imperios criminales han establecido desde hace lustros en México, es uno de los factores que inhibe ese crecimiento. La ilegalidad ha permeado en todos los ecosistemas. El lastre se refleja en pobre educación, salud, infraestructura, justicia, equidad y bienestar integral.

En ese contexto, que no busca el intervencionismo de ninguna fuerza supranacional, es que somos, lo mismo en tiempos del PRI hegemónico que de la alternancia panista o en la cacareada Cuarta Transformación, especialistas en crear bombas de humo a partir de sucesos que, en teoría, deberían procesarse en instancias judiciales.

Que si en Chihuahua hubo agentes de la CIA que operaban de “mojados”. Mala información y peor gestión del gobierno local pavimentó, a un año de la elección para renovar el Poder Ejecutivo estatal, la crónica a favor de Morena. Graves preceptos los de traición a la patria, entreguismo y colaboración metaconstitucional.

Entonces, desde Estados Unidos llega otro artefacto narrativo, la acusación de la fiscalía federal con sede en Nueva York, en contra del gobernador de Sinaloa, el alcalde de Culiacán, el senador Inzunza y otros siete políticos señalados de encubrir al cártel de El Chapo Guzmán y familia. Escándalo que animó de nueva cuenta el flamígero término de narco gobierno.

Ahí el PAN decide ayudar a la narrativa morenista-oficialista e invita a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como anillo al dedo cayó la gira para reivindicar al conquistador Hernán Cortés. La discusión histórica que hoy nadie necesitaba fue patrocinada por la oposición, que se marca y anula sola.

Y entonces, la SEP de Mario Delgado patea el calendario escolar, marca vacaciones extras, le marcan penal, la Presidenta revisa el video y todo se anula. Una cascarita político-social que confirma que la educación es tan sólo un botín.

Y CNN informa que la CIA no sólo andaba en Chihuahua, sino también en la zona de la megalópolis matando, con bombas, a matarifes. La CIA no lo reconoce. El Gobierno federal lo rechaza. Nadie sabe, nadie supo. Que siga la fiesta.