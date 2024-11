Rozones *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El valor de la respuesta

La relevancia de la respuesta que dio ayer Claudia Sheinbaum al amago de Trump de imponer aranceles a nuestro país desde el primer día de su gobierno radica, primeramente, en el mero hecho de haber respondido. Y es que ante la mayor y más directa amenaza planteada hasta ahora por el republicano luego de su triunfo electoral en Estados Unidos, el silencio habría tenido múltiples significados, la mayoría de ellos negativos, ante un personaje que desprecia y aplasta a quienes se muestran timoratos. La respuesta de la Presidenta de México ha dado cuenta de que irá plantando cara a los desafíos que lance el futuro presidente del país que es el principal socio comercial, vecino y, para asuntos estratégicos de relevancia, aliado del nuestro. Y también cómo podría irlo haciendo: con la claridad y la firmeza que dan los datos duros sobre los asuntos espinosos de interés común y, por supuesto, con el llamado al diálogo y a la colaboración. Ahí el dato.

Yunes, el que rompió a la oposición, feliz, feliz

Gran noticia, nos comentan, la que recibió ayer el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, el mismo que rompió el bloque en el Senado con el que la oposición pretendía frenar la reforma judicial y otras tantas de la 4T. Y es que resulta que se informó que quedó sin efecto la orden de aprehensión que pesaba en su contra por los delitos de uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Y ocurrió así, se informó, debido al presunto desistimiento de esa acusación por parte de la fiscalía de Veracruz y derivado de éste también ha sido cancelada la petición de extradición que había hecho la FGR a Estados Unidos. Ya Enrique Vargas, vicecoordinador del PAN se refirió al asunto, nos dicen. “Obviamente es algo que iba a pasar, ¿no? Fue una clara negociación de que se pasara a votar con Morena todas las reformas y así le van a ir cancelando, no sólo la de él, sino las de toda su familia… No hay nada de qué sorprendernos, eso va a pasar y va a seguir pasando con todos los que se están pasando con Morena y que traigan algo atrás”. Uf.

La agenda feminista en la Cuauhtémoc

Y es la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, la que mantiene con consistencia las causas de las mujeres en los primeros sitios de su agenda, nos hacen ver. Y es que resulta que ayer reinauguró la Casa de la Mujer, ubicada en Tepito, como parte de la iniciativa 16 Días de Activismo en contra de la violencia de género. “Estamos aquí para escucharlas, para creerles y para apoyarlas en su camino hacia la recuperación y la independencia”, señaló, tras dar cuenta de que en el inmueble, que se encontraba en situación de abandono y desuso, así como en la jornada de vecinos “Súmale” y “Alcaldía en tus manos”, han sido atendidas ya alrededor de 315 mujeres en consultas médicas, psicológicas y de enfermería; así como 698 servicios relacionados con la imagen y belleza. Por cierto que el personal de la casa, como parte de la Reacción Violeta, está capacitada en materia de género y derechos humanos “y firmó el compromiso de no ser agresor, no vamos a tolerar un solo agresor”, ha señalado Rojo de la Vega, cuya demarcación seguirá con acciones de este tipo hasta el próximo 10 de diciembre.

Tranquilidad en la Autopista del Sol

Y entre los golpes importantes que ha dado la autoridad en los últimos días nos piden no perder de vista uno que dará tranquilidad a quienes ocupan con regularidad la Autopista del Sol. Y es que resulta que la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a cargo de Zipacná Torres Ojeda, con apoyo del Ejército, logró la captura de una banda que se dedicaba al robo de vehículos en esa carretera y que delinquía tanto en Guerrero como en Morelos. Los detenidos son integrantes del grupo conocido como el Cártel de la Sierra o Tlacos. La captura se debió a una investigación especializada y un posterior operativo conjunto que se desarrolló en la colonia Nochebuena del municipio de Chilpancingo, se aprehendió a tres hombres y se recuperaron dos camionetas y un vehículo, todos con reporte de robo. Los imputados estarían relacionados con al menos una decena de asaltos, en su mayoría de vehículos tipo pick-up y sedán.

De enjambres a enjambres

Sigue generando muchos comentarios positivos el Operativo Enjambre, que permitió la detención de siete funcionarios municipales del Estado de México el pasado viernes. Hay quien lo ha comparado con el michoacanazo, realizado el 26 de mayo del 2009. Sin embargo, hay varias diferencias sustanciales. Por ejemplo, el de Michoacán sí tuvo algo de sesgo político, desde el momento en que los aprehendidos fueron vestidos de amarillo. Además, ese operativo fue selectivo, pues no alcanzó al exalcalde de Lázaro Cárdenas, Julio César Godoy, hermano del entonces gobernador Leonel Godoy. La indagatoria del michoacanazo fue tan endeble, que los inculpados recuperaron muy pronto su libertad. En cambio, nos aseguran, tras la del Edomex hay un trabajo minucioso de muchos meses, lo que le da una solidez a las imputaciones, que habrán de tener incidencia relevante en los juicios para que se den sentencias condenatorias. Viéndolo bien, los operativos no se parecen mucho que digamos, nos cuentan.

No me ayudes...

Nos comentan que aunque no es una opinión generalizada y por ahora es una voz aislada, el senador morenista Óscar Cantón Zetina afirmó que México debería considerar a China como su principal socio comercial, en caso de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumpla sus amenazas de imponer aranceles del 25 por ciento a los productos mexicanos. El morenista afirmó que un viraje en las relaciones comerciales hacia la potencia asiática sería una respuesta a las posibles agresiones económicas de Trump, quien, en su opinión, actúa con exabruptos. A pesar de sus comentarios, que algunos ven en un extremo riesgoso, el legislador consideró que la ruptura del bloque económico de Norteamérica sería un desastre para los países, pero abogó por que México utilice sus instrumentos jurídicos y relaciones internacionales para proteger sus intereses, pero destacó que la colaboración con China podría traducirse en mayor inversión en el país. Así las posiciones entre morenistas.