Amigo de Trump en la mañanera

Y sorprendió que en la conferencia mañanera de ayer apareciera el campeón mundial de boxeo, Saúl El Canelo Álvarez, quien promueve la realización de la clase de box más grande del mundo con el apoyo del Gobierno de México. Ah, pero sólo algunos avezados en temas políticos notaron lo relevante de la Presencia de quien venía a su lado, y además, entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum un par de guantes blancos de box y un cinturón de, le dijo, “campeona de la paz”. Hablamos de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien es sabido que es un amigo cercano del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, del futuro mandatario que antes de serlo fue protagonista y ya dio de qué hablar esta semana. Sin duda, nos dicen, sería un enlace relevante entre el magnate y la mandataria, quien, como se puede ver, está en todo.

Le piden seguridad; les responde: gocemos

Con la novedad de que la comparecencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante diputados, como parte de su tercer informe, se realizó en medio de exigencias de seguridad por parte de ciudadanos quienes advirtieron a las autoridades: “si no pueden, renuncien”. Sin embargo, el mandatario estatal insistió en dar cuenta de la realidad que él percibe al llamar a la gente, otra vez, a que salga a las calles e incluso hizo una invitación que no todo mundo tomó de la mejor manera, dada la ola de violencia que sigue en su entidad por la confrontación entre dos facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado cientos de muertos. “Gocemos”, pidió a sus gobernados. “Acuérdense, estamos por entrar a diciembre y váyanse con la idea de que tenemos un operativo de seguridad que los cuida. Señor, por favor, a los papás, que en efecto, la educación es un derecho, ¿de quién?, del niño y del joven, y el gobierno tiene la obligación de darles ese derecho, y el papá tiene la obligación de mandarlos a la escuela, mándenlos, no tengan temor, no va a pasar nada”. Por cierto que mientras hablaba, cuatro personas eran ejecutadas, se ha informado. Uf.

Sigue el Enjambre dando

Con la novedad de que han sido 24 las órdenes de aprehensión giradas por el Operativo Enjambre contra autoridades y mandos de una docena de municipios del Estado de México. Apenas la semana pasada se conoció de la captura casi simultánea de 7 servidores públicos, sin embargo, esta operación ha continuado. Hasta ahora se sabe que se lograron mandamientos judiciales en contra de una presidenta municipal, un presidente honorario del DIF, ocho comisarios y/o directores de Seguridad Pública, así como 4 mandos y 10 elementos de corporaciones de seguridad de 12 municipios: Nicolás Romero, Acambay, Aculco, Amanalco, Coatepec Harinas, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tejupilco, Texcaltitlán, Tlatlaya y Tonatico, por su relación con actividades delictivas de alto impacto como homicidio, secuestro exprés y extorsión, cometidas por grupos como La Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión.

Estrategia Guerrero por la paz

Y fue en una reunión encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado, que ayer se dio a conocer la implementación de la estrategia Guerrero por la paz. Fue la subsecretaria de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena, quien dio cuenta que dicha estrategia considera acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno para la atención integral de las causas que generan violencia y vulnerabilidad social, mediante la oferta de programas, servicios y acciones en zonas de alta incidencia delictiva y vulnerabilidad. Para tal fin se realizarán visitas casa por casa para difundir una oferta de programas, acciones y servicios con un enfoque social para la construcción de paz. Además, se formarán Comités de Paz y se instalarán Módulos de servicios para gestionar la atención. Entre los acuerdos de ayer destaca que el programa local Guerreras por la paz, el cual tiene un enfoque en las mujeres, acompañe al federal. Por lo pronto, pendientes.

Su último día en la Corte

Y fue ayer el último día que Luis María Aguilar recorrió el pasillo central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rumbo a la calle Pino Suárez, en el Centro Histórico, como ministro, pues ha terminado su encargo. Lo hizo en una especie de pasillo que formaron trabajadores del máximo tribunal, quienes además le gritaron a su salida: “ese ministro sí me representa”. La despedida de Aguilar Morales se da en la parte final de una normalidad que cambiará en breve y que ya no tocará vivir a sus colegas, pues todos serán relevados según lo establece la reforma al Poder Judicial que llevó a cabo la 4T, por ministros que deberán ser electos el año próximo. Ha dicho por cierto Aguilar, quien el pasado presidió la Corte, que se va cuando el Poder Judicial enfrenta un momento muy difícil. “No creo que vaya a ser fácil encontrar una solución a lo que está pasando. La propuesta que se está haciendo no sé a dónde nos va a llegar. Cuando se consolide esta reforma judicial veremos cuál es el resultado”. Ahí el dato.

Fin de autónomos, ¿y el recurso humano?

Y fue la reforma que extingue siete órganos autónomos la que sólo un día después de que fue aprobada por el Senado, ya tuvo el aval de al menos 8 congresos estatales, de los 17 que se necesitan para que proceda la declaratoria de aprobación correspondiente y luego el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. No pasarán muchos días más para que eso ocurra, nos comentan, pues el procesamiento de reformas constitucionales de la 4T se ha dado incluso en tiempo récord. Hasta ahora, sin embargo, sigue sin quedar claro qué ocurrirá con los trabajadores de esas instituciones que están al borde de la extinción. Se trata de personal administrativo, pero también de funcionarios que en algunos casos cuentan con altos niveles de especialización que han alcanzado precisamente en la operación cotidiana de las áreas que manejaban y con la inversión en ellos de recursos públicos. ¿O se perderá ese recurso humano? Pendientes.