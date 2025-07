Maromas ante Trump

Mauricio Flores *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Todos quieren estar cerca del nuevo gobierno, todopoderoso, del presidente Donald Trump quien desde hoy a las 11:00 que juramente, podría ser un dolor de cabeza para la 4T y para el resto del mundo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, señaló a la prensa hace unos días, saliendo de Palacio Nacional, que estaba invitado a los eventos oficiales y ayudaría a las negociaciones del T-MEC.

Pero Cervantes sólo compró boleto para la “Gala Hispana”, un evento no oficial y que se desarrolló en el hotel el OMNI, al que, si bien asistió el secretario de Estado Marco Rubio, no acudió nadie relacionado con la revisión del T-MEC. Se trató de un desordenado evento ajeno al protocolo de la presidencia estadounidense.

Un evento que el diario internacional ABC, con sede en España, describió como uno de “atmósfera de caos amable, seguridad laxa, estrépito en los micrófonos y bullicio que tapaba los discursos”.

Por ello no sorprende que algunos empresarios abandonaran el evento apenas iniciado. Lo grave de todo esto es que hay personas —dentro y fuera del gobierno— que quién sabe con qué intenciones ofrecen al nuevo gobierno de México mediar con la nueva administración estadounidense. Éste debe tener cuidado con algunos que le ofrecen ser intermediarios, pero no conocen a nadie del gobierno de Trump y mucho menos entienden las complejas realidades que están aconteciendo… Mucho ayuda el que no estorba.

AMLO, chipriotas y compra fallida. Lejos del triunfalismo mañanero, los directivos de la Secretaría de Salud —David Kershenobich y Eduardo Clark— y de Birmex —el Tovarich Iván Olmos y su antípoda Emma Luz López— saben que la megacompra de medicamentos se convirtió en un retablo del gran relajo que ahora buscan resolver con “mesas de negociación” con cerca de 60 empresas inconformes por ser descalificadas de manera misteriosa.

Y saben que deben demostrar en Palacio Nacional si efectivamente se efectuaron las compras al mejor precio y con preferencia a empresas mexicanas, en especial a las pymes, pues ya está “saltando la libre” de múltiples inconsistencias de un proceso que se esperaba terso y transparente.

Uno de los casos cualitativamente relevantes del desorden es el producto Ácido Tranexámico. La empresa mexicana Laboratorios DEF, jalisciense, presentó el mejor precio y contando con licencia sanitaria para funcionar con estándares seguros de calidad…, pero fue descalificada porque Birmex dijo que no tenía “aviso de funcionamiento”, un trámite obligatorio y previo para obtener la licencia sanitaria. La oferta de DEF por dos presentaciones inyectables fue de 146 millones de pesos en las claves 7021 y 7021.01.

Tras esa descalificación, los “superhéroes de la salud” le dieron ambos contratos a una distribuidora pulgosa ubicada en un domicilio en la alcaldía de Tlalpan de nombre Sypharlab que ofreció los mismos fármacos elaborados en Chipre, pero en 562 millones de pesos… cuatro veces más caro que Laboratorios DEF.

El domicilio Sypharlab está a 400 metros lineales de lo que fue el domicilio de Andrés Manuel López Obrador en Tlalpan, CDMX. ¿Coincidencia?

Este tipo de inconsistencias —y sus variantes— amenazan con entrampar la compra de buena fe (pero pobre habilitación) que Kershenobich y Clark lanzaron hace dos meses. Y ello amenaza con extender varios meses el desabasto de medicamentos e insumos vitales para la vida y el bienestar.

Tequila, Dieguito al estilo Varguitas. En el municipio más emblemático de México a nivel mundial —Tequila, Jalisco—, el actual presidente municipal por Morena, Diego Rivera, asumió el rol Juan “Varguitas”, un rapaz alcalde de San Pedro de los Saguaros de la película La Ley de Herodes.

Y es que Rivera (“Dieguito”) trae una maquinaria muy aceitada para hacer presión y pedir “apoyos” obligatorios a cambio de no clausurarles a los comerciantes y empresarios de la región, según que para cubrir las deudas personales que contrajo para poder ganar la elección, cuentan los agraviados.

Guardando el paralelismo con la película de Luis Estrada, se comenta que Dieguito se mandó construir, para desde ahí despachar, una réplica del escritorio presidencial de López Obrador.

¿Qué opinará Claudia Sheinbaum de tan pintoresco munícipe?